Nevjerojatan prizor na frekventnom splitskom križanju. Pogledajte što radnik radi

Stanari i prolaznici u blizini trgovačkog centra Joker svjedočili su nesvakidašnjim prizorima tijekom obnove jednog stambenog objekta. Naime, radnik koji radi na krovu kuće šutu i građevinski otpad baca izravno s visine, pri čemu se zbog jakog vjetra prašina i sitni komadi materijala raznose po okolnim površinama.

Takav način izvođenja radova izazvao je negodovanje građana koji upozoravaju na moguće ugrožavanje sigurnosti prolaznika, ali i na veliku količinu prašine koja završava po automobilima, nogostupu i okolnim objektima. Posebno zabrinjava činjenica da se radovi odvijaju u frekventnom dijelu grada, u neposrednoj blizini trgovačkog centra i prometnih ulica kojima svakodnevno prolazi velik broj ljudi.

Na snimkama i fotografijama s terena vidi se kako se šuta baca s krova bez zaštitnih pregrada ili zatvorenih kanala predviđenih za sigurno uklanjanje građevinskog otpada, dok vjetar dodatno otežava situaciju raznoseći prašinu i sitni materijal na sve strane.

Građani upozoravaju kako bi ovakav način rada mogao dovesti i do ozbiljnijih posljedica te smatraju da bi izvođači radova morali poduzeti dodatne mjere zaštite kako bi se spriječilo ugrožavanje prolaznika i okoliša.