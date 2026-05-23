Ninčević subotu proveo u humanitarnim i sportskim aktivnostima: “Sritan sam i ponosan”

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević subotu je proveo obilazeći niz sportskih, humanitarnih i vjerskih događanja u gradu, poručivši kako su upravo ovakvi trenuci ono što ga ispunjava i čini sretnim.

Dan je započeo u dvorani na Bilankuši, gdje je sudjelovao na otvorenju Prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom. Tom je prilikom zahvalio Boćarskom klubu Sveti Duje iz Splita, posebno Solinjanima, treneru Mati Grčiću i reprezentativcu Marinu Govorku na organizaciji turnira u Solinu.

Nakon sportskog dijela programa pridružio se procesiji i svečanoj svetoj misi na Gospinom Otoku povodom godišnjeg susreta prijatelja sestara Družbe Malog Isusa. U objavi je posebno zahvalio sestri Dolores Brkić i svim prijateljima Družbe na pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Subotnje aktivnosti zaključio je sudjelovanjem na humanitarnom turniru na male branke u organizaciji Udruge Centar zgrade Solin, koji je održan za pomoć Udruzi Moje dijete Solin.

– Dan ispunjen obavezama, ali svi događaji prožeti su istom nakanom – pomoći onima koji su u potrebi. Sritan sam i ponosan šta sam bio dio svih ovih događaja – poručio je Ninčević.