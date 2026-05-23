TKO JE KRIV? Vozačica ili tri dječaka? Dobro pogledajte video

Neobična i pomalo zabrinjavajuća situacija dogodila se danas na izlazu iz jednog trgovačkog centra u Solinu, gdje je starija vozačica automobilom dotaknula trojicu dječaka koji su joj se iznenada pojavili ispred vozila.

Prema onome što se vidi na snimci, žena je već krenula vozilom kako bi se uključila na prometnicu, pritom prateći dolazi li s lijeve strane koji automobil. U tom trenutku ispred automobila pojavila su se trojica dječaka, a došlo je i do kontakta s vozilom.

Srećom, prema dostupnim informacijama, nitko nije ozbiljnije ozlijeđen te je sve završilo bez težih posljedica. Cijela situacija još jednom upozorava koliko je u prometu važan oprez svih sudionika, kako vozača tako i pješaka, posebno na izlazima iz parkirališta i trgovačkih centara gdje su ovakve situacije česte.

Slike događaja pojavile su se i na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

Pogledajte i sami video pa procijenite tko je u pravu.