Pogledajte snimke dronom. "Ovo je jedan od najvećih prosvjeda dosad"

Snimke današnjeg studentskog skupa na beogradskom Trgu Slavija upućuju na to da će se raditi o jednom od najvećih takvih okupljanja do sada, objavila je organizacija Arhiv javnih skupova na društvenoj mreži X. "Procjena za više od 100 tisuća ljudi je zahtjevna i podatke nećemo objaviti večeras", naveo je Arhiv javnih skupova.

Ova je organizacija upozorila javnost i na "očekivane dezinformacije i umanjivanje brojki od strane policije i režimskih medija".

Studentski pokret pozvao je građane Srbije na velik prosvjedni skup danas na beogradskom Trgu Slavija u okviru kampanje "Studenti pobjeđuju" kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje.

Okupljanje je počelo od 13 sati na četiri lokacije u Beogradu, a prosvjed na Slaviji predviđen je od 18 do 20 sati, objavili su studenti na Instagramu.

Istodobno, za skup "Srbija pobjeđuje" u takozvanom "Ćacilendu", u Pionirskom parku, pored kojeg je ured predsjednika Republike, pripremaju se i pristaše vladajuće Srpske napredne stranke i šefa države Aleksandra Vučića.

Iz Vučićeva ureda je, uoči velikog prosvjeda u Beogradu, najavljeno da će on od 24. do 28. svibnja boraviti u službenom posjetu Kini.