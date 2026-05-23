Pogledajte snimke dronom. "Ovo je jedan od najvećih prosvjeda dosad"

Ogroman broj ljudi okupio se na prosvjedu protiv Vučićeve vlasti

Snimke današnjeg studentskog skupa na beogradskom Trgu Slavija upućuju na to da će se raditi o jednom od najvećih takvih okupljanja do sada, objavila je organizacija Arhiv javnih skupova na društvenoj mreži X. "Procjena za više od 100 tisuća ljudi je zahtjevna i podatke nećemo objaviti večeras", naveo je Arhiv javnih skupova.

Ova je organizacija upozorila javnost i na "očekivane dezinformacije i umanjivanje brojki od strane policije i režimskih medija".

Studentski pokret pozvao je građane Srbije na velik prosvjedni skup danas na beogradskom Trgu Slavija u okviru kampanje "Studenti pobjeđuju" kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje.

Okupljanje je počelo od 13 sati na četiri lokacije u Beogradu, a prosvjed na Slaviji predviđen je od 18 do 20 sati, objavili su studenti na Instagramu.

Istodobno, za skup "Srbija pobjeđuje" u takozvanom "Ćacilendu", u Pionirskom parku, pored kojeg je ured predsjednika Republike, pripremaju se i pristaše vladajuće Srpske napredne stranke i šefa države Aleksandra Vučića.

Iz Vučićeva ureda je, uoči velikog prosvjeda u Beogradu, najavljeno da će on od 24. do 28. svibnja boraviti u službenom posjetu Kini.

 

