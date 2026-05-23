Slavi se Dan Mladosti u Kumrovcu, stigao Mesić, Keleminec bjesni: 'Banda komunistička!'

U Kumrovcu se slavi Dan mladosti, tradicionalna manifestacija u čast Josipa Broza Tita, bivšeg predsjednika SFRJ, koja će uz cjelodnevni kulturni i glazbeni program trajati do kasnih večernjih sati. Na štandovima se mogu pronaći lokalni proizvodi, ali i suveniri na temu Tita i bivše Jugoslavije – majice, kalendari, fotografije i magneti.

U Kumrovcu kineski veleposlanik i Mesić

U Titovo rodno selo stigao je i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Pozdravili su ga načelnik Kumrovca Robert Šplajt, kineski veleposlanik Qi Qianjin te Jovan Vejnović, bivši diplomat i predsjednik Saveza društava Josip Broz Tito.

Dan mladosti u Jugoslaviji se slavio kao Titov rođendan. Iako je rođen 7. svibnja 1892. godine, 25. svibnja je odabran i službeno prihvaćen kao njegov rođendan.

Povezano je to s 1944. godinom, kada je Tito uspješno preživio Desant na Drvar, odnosno njemačku vojnu operaciju koja je za cilj imala njegovo hvatanje, piše Net.hr.

Na Titovu inicijativu, od 1957. godine ovaj datum službeno dobiva naziv Dan mladosti kako se proslava ne bi svela samo na njegov rođendan, već na slavljenje budućnosti zemlje.

Danas se taj dan obilježava u subotu najbližu tom datumu, kada se u Kumrovcu okupljaju tisuće ljudi.

Stigao i Keleminec

Na proslavu je stigao i Dražen Keleminec, predsjednik Autohtone – Hrvatske stranke prava (A-HSP), koji je na Facebooku poručio da će "ispred Kumrovca dočekati bandu komunističku". Ujedno je objavio i video na kojem govori "Dočekujemo titoiste i komuniste", dok u pozadini svira Thompsonova pjesma "Moj Ivane".

Tako je sa svojim stranačkim kolegama nastavio niz prosvjeda. Podsjetimo, 9. svibnja pojavili su se na Trnjanskim kresovima. Nosili su transparente "Ne damo vam Hrvatsku, bando komunistička" i "Zapamtite Vukovar" te su pogrdnim uzvicima vrijeđali gradsku vlast te saborske zastupnice Sandru Benčić i Daliju Orešković.