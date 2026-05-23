Zajedništvo prije sezone: Hitna pomoć slavila na turniru žurnih službi

Cilj susreta bio je dodatno jačanje suradnje, razmjena iskustava i povezivanje svih službi koje tijekom ljeta svakodnevno brinu o sigurnosti građana i turista.

Na turniru su sudjelovale ekipe žurnih i interventnih službi, među kojima predstavnici policije, vatrogasaca, civilne zaštite, HGSS-a, Hitne medicinske pomoći te predstavnici medija, čije su boje i ove godine branile isključivo žene. Nakon sportskog nadmetanja i prijateljskog druženja pobjedu je ponovno odnijela ekipa Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, koja je i ove godine pokazala najviše vještine na balotarskom terenu.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo je važnost ovakvih susreta uoči zahtjevne ljetne sezone.

„Iznimno me raduje što smo i ove godine nastavili našu tradiciju i okupili se na turniru u balotama žurnih službi, gdje su uz nas snage odmjerili predstavnici policije, vatrogasaca, civilne zaštite i medija, čije su boje i ovaj put ponosno branile isključivo žene. Od srca čestitam ekipi Zavoda za hitnu medicinu SDŽ na osvojenom prvom mjestu i sjajnoj igri!“

Župan Boban naglasio je kako je najveća vrijednost turnira upravo zajedništvo i suradnja svih službi.

„Ipak, od samih rezultata svima nam je puno važnije bilo ovo zajedništvo izvan intervencija i terena. Iskoristio sam priliku da još jednom zahvalim svim ovim hrabrim ljudima na njihovom neumornom radu, jer kao što uvijek kažem – najljepše ih je vidjeti na okupu u ovako opuštenoj atmosferi, jer to znači da je na terenu sve mirno i sigurno“, poručio je Boban.

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leo Luetić zahvalio je organizatorima te naglasio kako je najveća vrijednost turnira upravo povezivanje žurnih službi.

„Kao i prošle godine rado smo i ove godine sudjelovali u Turniru žurnih službi u balotama pod pokroviteljstvom SDŽ i HGSS-a. Pobijedili smo i ove godine i spremili još jedan pehar u vitrine ZHMSDŽ. No, smisao ove vrijedne inicijative nije u natjecanju nego u druženju i izgradnji veza među žurnim službama te povezivanju žurnih službi sa Županijom i medijima“, poručio je Luetić.

Tim Zavoda za hitnu medicinu SDŽ činili su Ivan Delić, Ante Labrović, Ivan Kujundžić i Leo Luetić.

Uz sportsko nadmetanje, naglasak ovogodišnjeg susreta ponovno je bio na zajedništvu, suradnji i međusobnom povezivanju svih službi koje tijekom cijele godine, a posebno u ljetnim mjesecima, rade na zaštiti i sigurnosti stanovnika i brojnih gostiju Splitsko-dalmatinske županije.