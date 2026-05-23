Emotivna objava gradonačelnice Supetra: “Prerano smo izgubili dobrog i vrijednog čovjeka”

Gradonačelnica Ivana Marković oprostila se od Deana dirljivim riječima, istaknuvši kako je njegova iznenadna smrt pogodila cijelu zajednicu

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković oprostila se emotivnom porukom od Deana, člana lokalne zajednice čiji je život tragično i prerano prekinut.

U objavi na društvenim mrežama istaknula je kako je Supetar izgubio vrijednog, marljivog i dobrog čovjeka koji je svojim radom, prisutnošću i ljudskošću ostavio dubok trag među ljudima.

– Danas se s velikom tugom opraštamo od jednog dragog člana naše zajednice, čiji je život prekinut tragično, iznenada i prerano – napisala je Marković, izrazivši u ime Grada Supetra i osobno iskrenu i duboku sućut obitelji, prijateljima i svima pogođenima tragedijom.

Dodala je kako ovakvi trenuci podsjećaju na važnost zajedništva, solidarnosti i međusobne podrške, izrazivši uvjerenje da će Supetar i ovoga puta pokazati ljudskost i snagu zajednice u teškim trenucima.

Na kraju se od Deana oprostila riječima: “Počivao u miru, Deane.”

 

