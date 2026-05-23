Emotivna objava gradonačelnice Supetra: “Prerano smo izgubili dobrog i vrijednog čovjeka”

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković oprostila se emotivnom porukom od Deana, člana lokalne zajednice čiji je život tragično i prerano prekinut.

U objavi na društvenim mrežama istaknula je kako je Supetar izgubio vrijednog, marljivog i dobrog čovjeka koji je svojim radom, prisutnošću i ljudskošću ostavio dubok trag među ljudima.

– Danas se s velikom tugom opraštamo od jednog dragog člana naše zajednice, čiji je život prekinut tragično, iznenada i prerano – napisala je Marković, izrazivši u ime Grada Supetra i osobno iskrenu i duboku sućut obitelji, prijateljima i svima pogođenima tragedijom.

Dodala je kako ovakvi trenuci podsjećaju na važnost zajedništva, solidarnosti i međusobne podrške, izrazivši uvjerenje da će Supetar i ovoga puta pokazati ljudskost i snagu zajednice u teškim trenucima.

Na kraju se od Deana oprostila riječima: “Počivao u miru, Deane.”