"Nisam broj, ja sam osoba": Udruga Srce Split snažnom predstavom oduševila Zagreb

Na prepunom Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, u sklopu Festivala jednakih mogućnosti, članovi dramske grupe Udruge Srce Split 19. svibnja 2026. godine još su jednom pokazali koliko umjetnost može biti snažna kada dolazi iz iskrenosti, emocije i zajedništva.

Njihov igrokaz "Pričam ti priču šta mogu" dirnuo je publiku jednostavnom, ali dubokom porukom: "Nisam broj, ja sam osoba." Na pozornici su nastupili glumci: Gorjana Delin, Mario Kero, Zorana Vladislavić, Tonći Škrobica, Marija Katić i Dino Ćatović, koji su kroz pokret, zvuk, improvizaciju i emociju publici prenijeli priču o dostojanstvu čovjeka, potrebi za prihvaćanjem i važnosti da svaka osoba bude viđena i saslušana.

Predstava nastajala četiri mjeseca

Predstava je nastajala puna četiri mjeseca kroz intenzivan rad, probe i kreativni proces prilagođen osobama s invaliditetom. Članovi dramske grupe tijekom rada učili su kako tijelom prenijeti emociju, kako pantomimom i pokretom ispričati priču te kako vjerovati jedni drugima na sceni. Posebnost predstave bila je upravo njezina autentičnost. Umjesto klasične glume, scena je disala kroz ritam tijela, pokrete ruku, pantomimu, zvukove kiše i vjetra, fokus pogleda i međusobno povjerenje glumaca. Publika nije gledala samo predstavu, nego i proces hrabrosti, povezanosti i osobnog rasta.

Svaka scena stvarana je pažljivo, od improviziranih pokreta dlanovima do stvaranja ritma i atmosfere zvukom, pokretom i zajedničkom energijom grupe. Upravo ta povezanost postala je najveća snaga predstave.

Velik doprinos voditeljice Snježane Ćatović

Velik doprinos radu dala je voditeljica dramske radionice Snježana Ćatović, koja je uz potporu Udruge Srce završila stručnu edukaciju "Kreativan trening" pod vodstvom Ivane Marijančić u Zagrebu. Kroz devet modula intenzivnog rada uspješno je završila program neformalnog obrazovanja iz područja dramske pedagogije te stekla kompetenciju stručne voditeljice dramsko-pedagoških aktivnosti i metoda primijenjenog kazališta. Stečeno znanje primjenjivala je i prilagođavala članovima svoje dramske grupe u udruzi, a članovi su ga uspješno savladali kroz devet modula dramskih vježbi. Program edukacije obuhvaćao je dramske igre, improvizaciju, razvoj fokusa, neverbalnu komunikaciju, forum kazalište prema metodama Augusta Boala te niz praktičnih tehnika kojima se potiču kreativnost, komunikacija, timski rad i emocionalno izražavanje. Poseban doprinos dali su i edukacijski treninzi u Zagrebu koje je vodio redatelj i dramski pedagog Mario Kovač, kroz radionice o dramskom radu s osobama s invaliditetom i kazališnoj režiji.

Podrška koja je omogućila kreativni proces

Važnu podršku procesu rada pružila je i Knjižnica Marka Marulića, čiji je prostor omogućio mir, fokus i slobodu kreativnog izražavanja. Iako je rad u uvjetima malog prostora često izazovan, upornost, zajedništvo i kontinuirani rad doveli su do predstave koja je na zagrebačkom festivalu ostavila snažan trag. Iz Udruge Srce uputili su zahvalu Mirni Medaković Stepinac na predivnoj najavi i komunikaciji s članovima, pravobranitelju za osobe s invaliditetom Dariju Jurišiću, glumcu Darku Janešu na druženju, susretljivim volonterima te organizatoru, Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom iz Zagreba, koje Festival jednakih mogućnosti uspješno organizira već 24 godine.

"Umjetnost nema prepreka"

Sudjelovanjem na Festivalu jednakih mogućnosti Udruga Srce Split još je jednom pokazala da umjetnost nema prepreka. Na pozornici nisu stajale osobe definirane svojim teškoćama, nego glumci, kreativci i ljudi koji imaju što reći društvu.

Njihova poruka bila je jasna, snažna i glasna: "Nisam broj, ja sam osoba."