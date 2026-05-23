Noa Vukadin i Iva Primorac Pavičić izborili završnicu ITF turnira u Bolu!

I Noa Vukadin i Iva Primorac Pavičić probili su se u nedjeljnu završnicu ITF turnira nagradnog fonda od po 30.000 dolara – Vukadin je u polufinalu nakon dva seta svladao Rusa Andreja Čepeleva (419.) – 6:4, 7:5, dok je Primorac Pavičić u tri seta nadvisila 17-godišnju Šveđanku Leu Nilsson (649.) – 6:2, 4:6, 6:3.

Noa će svoj prvi profesionalni naslov tražiti protiv 2. nositelja, Poljaka Maksa Kasnikowskog, 313. tenisača svijeta, a Ivi će posljednja suparnica biti Poljakinja Weronika Falkowska, 512. na WTA listi. U finalnom susretu muških parova Admir Kalender i Matej Sabanov (Srbija) poraženi su od novozelandsko-australske kombinacije Ajeet Rai/Thomas Fancutt – 7:6(3), 6:3.

