Petra Marčinko osvojila Rabat

Petra Marčinko pobjednica je WTA 250 turnira u marokanskom Rabatu. Do prvog trofeja u karijeri na ovom nivou došla je predajom Ukrajinke Anheline Kalinjine zbog žuljeva kod 6:2, 3:0 nakon 45 minuta igre. Prvi je to WTA trofej za hrvatski tenis nakon Donne Vekić u meksičkom Monterreyu 2023. godine.

Marčinko će od ponedjeljka biti najbolje rangirana hrvatska tenisačica, doći će na 51. mjesto WTA ljestvice. Puna samopouzdanja dolazi u Pariz gdje će u prvom kolu Roland Garrosa igrati protiv Njemice rođene u Ukrajini Eve Lys.

Dvadesetogodišnja Zagrepčanka otvorila je dvoboj s 3:0. Kod 5:1 je izgubila servis, ali je nakon Petrinog niza od četiri gema Kalinjina odustala od uzaludne borbe.

Za dvadeset devetogodišnju Ukrajinku je to bio treći nastup u finalu i treći poraz te već druga predaja. U Budimpešti je 2021. bolja od nje bila Julija Putinceva sa 6:4, 6:0. Dvije godine kasnije ostvarila je najveći uspjeh u karijeri ulaskom u finale WTA 1000 turnira u Rimu. Kod 6:4, 1:0 je predala Eleni Ribakini zbog ozljede lijevog bedra. Ribakina je prije tri godine osvojila Rim uz čak tri predaje njenih protivnica u 6 odigranih mečeva (Kalinskaja u 3. kolu, prva nositeljica Świątek u četvrtfinalu i Kalinjina u finalu)!