Kolone prosvjednika protiv Vučićeve vlasti stižu sa svih strana: Brankov most ispunjen cijelom dužinom

Želja studenata i protivnika aktualne vlasti su "održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje".

Kolone demonstranata pristižu sa svih strana prema Slaviji. Kolona koja je iz Zemuna krenula oko 15:40 sati prelazi Brankov most, koji je cijelom dužinom ispunjen građanima.

Jedna kolona nakon mosta skrenut će desno i prema Slaviji nastaviti Ulicom Gavrila Principa, dok će druga nastaviti Brankovom ulicom.

Kada je začelje kolone stiglo do kružnog toka na Novom Beogradu, dio sudionika iz Zemuna još uvijek nije bio stigao do Bulevara Mihajla Pupina.

Kolona koja se okupila kod Pravnog fakulteta krenula je oko 17 sati. Iako je riječ o najkraćoj ruti, rijeka ljudi slijeva se Beogradskom ulicom prema Slaviji, piše N1.