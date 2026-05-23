Gastro tražilica, mega popularni youtuber stiže na Feštu o' pure u Žrnovnicu: Dođite sljedeći petak na kulinarski spektakl

Žrnovnica ove godine kuha nešto posebno. U petak, 29. svibnja 2026., od 17 sati, vraćamo se korijenima, ali na novoj, čarobnoj lokaciji uz Antoničin mlin, star više od 500 godina, uz žubor rijeke i miris pure kakva se stoljećima priprema na isti način.

Posjetitelje očekuje 4. Fešta o’pure, spoj tradicije, dobre spize i vrhunske atmosfere, a ovogodišnje izdanje bit će posebno i po rekordnom odazivu natjecatelja. Sudjeluje čak 12 timova, najviše do sada, a svi posjetitelji moći će kušati pripremljena jela i uživati u okusima domaće tradicije.

Rekordan broj timova i poznati članovi žirija

Natjecateljski timovi, kao i uvijek, koriste puru mljevenu upravo u Antoničinom mlinu, a sve ostalo prepušteno je njihovoj kreativnosti.

Posebnu težinu događaju daje i žiri u kojem će biti poznata imena iz javnog, gastro i društvenog života. Članovi žirija su:

Matea Dorčić , dogradonačelnica Splita

, dogradonačelnica Splita Miroslav Mirković – Gastro Tražilica , jedan od najpoznatijih gastro youuubera u ovom dijelu Europe

, jedan od najpoznatijih gastro youuubera u ovom dijelu Europe Špiro Gruica, legendarni domar Planinarskog doma Umberto Girometta

Dolazak Gastro Tražilice zasigurno će privući brojne ljubitelje dobre hrane, a njegovo sudjelovanje dodatno potvrđuje da Fešta o’pure iz godine u godinu postaje sve prepoznatljiviji događaj.



Prvi put velika lutrija s bogatim nagradama

Ove godine organizatori prvi put pripremaju i veliku lutriju s iznimno bogatim nagradama. Glavna nagrada je janjac, a posjetitelje očekuje i niz drugih vrijednih nagrada.

Nagrade su:

janje

rafting za 4 osobe

večera ili ručak za 2 osobe u restoranu Palacio

vaučer u putničkoj agenciji Partenca

masaža u salonu Ritual

paket domaćih proizvoda: ulje, med i pura

JBL zvučnik Clip 5

Krups Dolce Gusto aparat za kavu

Delimano smoothie blender

set za roštilj

Glazba, domaća spiza i prava fešta

Uz natjecanje i lutriju, posjetitelje očekuju glazba uživo, vrhunska domaća spiza, dobra ekipa i prava dalmatinska atmosfera.

Glavna nagrada za pobjednike uključuje pršut i pehar, uz moguća dodatna iznenađenja.

Na pragu ljeta, Žrnovnica ponovno postaje mjesto susreta tradicije, dobre hrane i zabave.

Vidimo se u petak, 29. svibnja, od 17 sati uz Antoničin mlin – dođite, probajte i uživajte!

Pokrovitelj događaja je Turistička zajednica grada Splita.