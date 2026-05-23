Gastro tražilica, mega popularni youtuber stiže na Feštu o' pure u Žrnovnicu: Dođite sljedeći petak na kulinarski spektakl

Žrnovnica ove godine kuha nešto posebno. U petak, 29. svibnja 2026., od 17 sati, vraćamo se korijenima, ali na novoj, čarobnoj lokaciji uz Antoničin mlin, star više od 500 godina, uz žubor rijeke i miris pure kakva se stoljećima priprema na isti način.
Posjetitelje očekuje 4. Fešta o’pure, spoj tradicije, dobre spize i vrhunske atmosfere, a ovogodišnje izdanje bit će posebno i po rekordnom odazivu natjecatelja. Sudjeluje čak 12 timova, najviše do sada, a svi posjetitelji moći će kušati pripremljena jela i uživati u okusima domaće tradicije.
Rekordan broj timova i poznati članovi žirija
Natjecateljski timovi, kao i uvijek, koriste puru mljevenu upravo u Antoničinom mlinu, a sve ostalo prepušteno je njihovoj kreativnosti.
Posebnu težinu događaju daje i žiri u kojem će biti poznata imena iz javnog, gastro i društvenog života. Članovi žirija su:
- Matea Dorčić, dogradonačelnica Splita
- Miroslav Mirković – Gastro Tražilica, jedan od najpoznatijih gastro youuubera u ovom dijelu Europe
- Špiro Gruica, legendarni domar Planinarskog doma Umberto Girometta
Dolazak Gastro Tražilice zasigurno će privući brojne ljubitelje dobre hrane, a njegovo sudjelovanje dodatno potvrđuje da Fešta o’pure iz godine u godinu postaje sve prepoznatljiviji događaj.
Prvi put velika lutrija s bogatim nagradama
Ove godine organizatori prvi put pripremaju i veliku lutriju s iznimno bogatim nagradama. Glavna nagrada je janjac, a posjetitelje očekuje i niz drugih vrijednih nagrada.
Nagrade su:
- janje
- rafting za 4 osobe
- večera ili ručak za 2 osobe u restoranu Palacio
- vaučer u putničkoj agenciji Partenca
- masaža u salonu Ritual
- paket domaćih proizvoda: ulje, med i pura
- JBL zvučnik Clip 5
- Krups Dolce Gusto aparat za kavu
- Delimano smoothie blender
- set za roštilj
Glazba, domaća spiza i prava fešta
Uz natjecanje i lutriju, posjetitelje očekuju glazba uživo, vrhunska domaća spiza, dobra ekipa i prava dalmatinska atmosfera.
Glavna nagrada za pobjednike uključuje pršut i pehar, uz moguća dodatna iznenađenja.
Na pragu ljeta, Žrnovnica ponovno postaje mjesto susreta tradicije, dobre hrane i zabave.
Vidimo se u petak, 29. svibnja, od 17 sati uz Antoničin mlin – dođite, probajte i uživajte!
Pokrovitelj događaja je Turistička zajednica grada Splita.