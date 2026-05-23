Orešković komentirala ZDS i maturante: "Poluobrazovana i zatrovana mladost. To su budući birači"

Saborska zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na izvikivanja fašističkog pozdrava “Za dom spremni” na proslavama maturanata povodom posljednjeg dana škole, odnosno norijade.

U svojoj objavi oštro je kritizirala činjenicu da dio mladih takve pokliče koristi kao dio slavlja, ali je odgovornost za takvu atmosferu prebacila i na širi politički i društveni kontekst.

“Kada maturanti urliču ‘Za dom spremni’, onda je to sramota. Ali kada to uzvikuje Thompson, ministri, saborski zastupnici i keleminci, Plenkovićeva propaganda nam kaže da je to – domoljublje”, poručila je Orešković.

Posebno se osvrnula na kontrast između maturanata koji su, kako navodi, koračali uz povike “Ajmo ustaše” i onih koji su istoga dana u zrak puštali bijele balone.

“Dok dio maturanata korača s pokličem ‘Ajmo ustaše’, neki drugi maturanti u zrak otpuštaju bijele balone. Da ti srce pukne”, napisala je.

Orešković smatra da je riječ o znaku ozbiljnog društvenog problema, osobito kada su u pitanju mladi koji uskoro postaju punoljetni građani i birači.

“Ovaj dio poluobrazovane i zatrovane mladosti koja ne zna ni s kojom zastavom maše i na ustaštvo miriše, to su budući birači”, navela je.

U nastavku objave povezala je takve poruke s političkim obrascima koji, prema njezinu mišljenju, koketiraju s nacionalizmom i povijesnim revizionizmom.

“Takvi će se lakše identificirati s priprostim hukačima na listama, s travničkim diplomama, s politikom koja bi prekrajala granice u BiH i spajala hrvatski narod izvan RH s maticom, sve u ime velikog domoljublja i te falšne zastave”, poručila je Orešković.

Na kraju je zaključila da je ovogodišnja norijada, zbog ovakvih scena, ostavila gorak dojam.

“Tužna, možda i najtužnija norijada ikada. Ali ne bi me iznenadilo da Plenkovićeva plejada ‘za dom spremnih’ ministara proglasi da je atmosfera spektakularna, baš kao što je bila na dan Thompsonovog hipodromskog koncerta”, zaključila je Dalija Orešković.