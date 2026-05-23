Ronioci iz mora u Štafiliću izvukli automobilske gume, boce i hrpu plastičnih vodovodnih cijevi

Kao i svake godine, već tradicionalno, pred turističku sezonu, čisti se podmorje Kaštel Štafilića. Eko akciju čišćenja podmorja u sklopu međunarodne kampanje "Clean up the Med", organizira Mjesni odbor Kaštel Štafilića, Udruga "Gabine" i Srednja škola "Braća Radić", uz potporu Turističke zajednice grada Kaštela i Grada Kaštela. Uz članove i članice ronilačkih klubova "Giričić" i "Rostrum" u eko akciji su sudjelovali mještani sa svojim brodicama, kojih je bilo desetak, članovi udruge "Gabine" te nastavnici i učenici Srednje škole "Braća Radić".

U akciji je obuhvaćen pojas od "Kule Nehaj" zapadno prema plaži "Bile". Iako se akcija održava već dvanaesti put, ipak, i ovog puta je iz mora izvučeno sve ono što ne pripada njegovom eko sustavu. Veseli činjenica što svake godine je otpada sve manje, a veći broj mještana koji se uključuju u akciju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- U akciji je sudjelovalo deset ronioca i oko stotinjak volontera, a izvukli smo jedan kontejner za glomazni otpad smeća. Najviše je bilo automobilskih guma i staklenih boca, a na plaži prema Dračiću smo izvukli puno plastičnih vodovodnih cijevi što nam je novina, jer takvo nešto nikad nismo izvukli iz mora. Zahvaljujem se svi sudionicima akcije i nadam se kako ćemo se u ovakvom sastavu okupiti i iduće godine, kazao je predsjednik MO Kaštel Štafilića, Luka Pera.

Po završetku akcije volonteri su se nastavili družiti na ručku u restoranu SŠ Braća Radić.