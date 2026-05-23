Župan Blaženko Boban na Danu srednjih škola, koji je okupio tisuće učenika: „Birajte mudro i srcem“

Na prepunom Trgu Gaje Bulata ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu ove subote održan je tradicionalni Dan srednjih škola u organizaciji Splitsko-dalmatinska županije, manifestacija koja je i ove godine okupila velik broj učenika osmih razreda, njihovih roditelja, profesora i predstavnika obrazovnih institucija.

Brojni učenici pokazali su iznimnu kreativnost i maštovitost u predstavljanju svojih škola i obrazovnih programa, nastojeći budućim srednjoškolcima svoju školu prikazati u najboljem mogućem svjetlu. Posebno oduševljenje posjetitelja izazvale su dvije modne revije.

Veliku pozornost privukli su učenici Obrtnička škola Split, smjera modni tehničari i frizeri, koji su predstavili svoje kreacije i vještine, dok je posebno zanimanje izazvala modna revija Škole likovnih umjetnosti Split, smjer modni dizajner, gdje su učenici pokazali iznimnu kreativnost, originalnost i talent.

Uz bogatu prezentaciju škola, održan je i glazbeni program u izvedbi učenika Glazbene škole Josipa Hatzea koji je dodatno upotpunio atmosferu manifestacije i privukao brojne posjetitelje.

„Riječ je o jedinstvenoj manifestaciji takvog tipa u Hrvatskoj koja na jednom mjestu okuplja sve srednje škole županije“, istaknuo je Županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić. Posebno je naglasio kako manifestacija omogućava budućim srednjoškolcima da izravno razgovaraju sa svojim starijim kolegama i profesorima, i moguće kliknu pri upoznavanju.

Đonlić je dodao i da interes učenika za kvalitetne strukovne škole iz godine u godinu raste te da se četverogodišnji strukovni programi vrlo brzo popunjavaju.

Državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Zrinka Mužinić Bikić na otvaranju je rekla kako učenici na području Splitsko-dalmatinske županije mogu birati između čak 48 različitih škola – gimnazija, strukovnih, glazbenih i umjetničkih škola.

Novost od ove godine su dva nova programa u srednjoj školi u Kaštelima – program za uzgajanje cvijeća te program za vinogradarstvo i vinarstvo, istaknula je Mužinić Bikić i dodala kako učenici danas imaju velik broj prilika i mogućnosti, a upravo ovakvi susreti omogućuju im da izravno od učenika, profesora i ravnatelja saznaju što im pojedina škola može ponuditi.

U obilazak štandova stigao je i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban koji je istaknuo veliki značaj manifestacije tijekom godina. Župan je učenicima podijelio brošure koje je tiskala Splitsko-dalmatinska županija, a riječ je o vrijednoj publikaciji u kojoj se nalaze predstavljene sve srednje škole i obrazovni programi na jednom mjestu. Istu brošuru stavljamo vam na raspolaganje za objavu.

Manifestaciju je posjetio i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta koji je istaknuo kako mu je bilo posebno drago ponovno susresti svoje profesore iz gimnazijskih dana. Kazao je kako su gimnazije i dalje mnogim učenicima prvi odabir, ali da posljednjih godina raste i interes za strukovna zanimanja jer potrebe tržišta rada sve više usmjeravaju učenike prema konkretnim i traženim zanimanjima.

Zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić ujedno i ravnatelj Turističko ugostiteljske škole podsjetio na pogodnosti koje Grad Split osigurava srednjoškolcima, među kojima su besplatni udžbenici te besplatan autobusni prijevoz, naglasivši kako Grad želi biti snažna podrška učenicima i njihovim obiteljima tijekom školovanja.

Kao roditelj manifestaciju je posjetio i ministar demografijie i iseljeništva Ivan Šipić, koji je kazao kako je ponosan na svog osmaša, ali i na sve učenike koji se danas suočavaju s brojnim izazovima – od školskih obveza i izvanškolskih aktivnosti do vremena koje trebaju pronaći za druženje i odrastanje. Poručio je kako podršku treba pružiti i roditeljima koji u današnjim nesigurnim vremenima zajedno s djecom prolaze važne životne odluke, dodavši kako ga posebno veseli što se na ovoj manifestaciji osjeća pozitivna atmosfera i zajedništvo.

Upisi u srednje škole i ove će se godine provoditi putem nacionalnog informacijskog sustava kojim upravlja CARNET, a učenike i roditelje već od 1. lipnja očekuje početak inicijalnih prijava u sustav kako bi mogli provjeriti svoje podatke i na vrijeme reagirati u slučaju eventualnih nepravilnosti.

Zamjenik ravnatelja CARNET-a Ivan Šabić istaknuo je kako CARNET i ove godine pruža ključnu logističku i tehničku podršku provedbi upisa u srednje škole te naglasio da su učenicima i roditeljima na raspolaganju CARNET-ov helpdesk i Viber kanal putem kojih mogu dobivati sve važne informacije i prijaviti moguće poteškoće u sustavu.

Podsjetio je kako učenici od 24. lipnja do 3. srpnja biraju šest željenih obrazovnih programa koje potom slažu prema prioritetima, dok će konačne ljestvice poretka biti objavljene 7. srpnja.

Za kraj, svim osmašima želimo puno sreće pri odabiru srednje škole i budućeg zanimanja. Kako je poručeno i na samoj manifestaciji – birajte mudro, ali i srcem, jer upravo taj izbor može biti prvi veliki korak prema budućnosti kakvu želite graditi.