Škorić se prisjetio razoružavanja Hrvatske: "Jedna od najsramotnijih epizoda povijesti"

Petar Škorić oglasio se povodom 23. svibnja, datuma koji se u dijelu političke javnosti obilježava kao dan razoružavanja Hrvatske 1990. godine.

U objavi na društvenim mrežama podsjetio je na odluku o predaji oružja Teritorijalne obrane Hrvatske Jugoslavenskoj narodnoj armiji neposredno prije konstituiranja prvog višestranačkog Sabora.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Na današnji dan, 23. svibnja 1990., dogodila se jedna od najsramotnijih epizoda suvremene hrvatske povijesti – predaja oružja Teritorijalne obrane Hrvatske Jugoslavenskoj narodnoj armiji, u režiji tadašnje vlasti SKH-SDP na čelu s Ivicom Račanom", napisao je Škorić.

Dodao je kako je tada bez otpora predano oružje kojim se, kako tvrdi, moglo naoružati više od 200 tisuća hrvatskih branitelja.

"Naredbu za oduzimanje oružja potpisao je general JNA Blagoje Adžić, jedan od glavnih arhitekata agresije na Hrvatsku", naveo je.

Škorić je u objavi istaknuo i da je Hrvatska tada ostala gotovo goloruka pred JNA te da su prve crte obrane činili policajci, dragovoljci i branitelji naoružani improviziranim i lovačkim oružjem.

"Stariji da ne zaborave, a mlađi da znaju istinu", poručio je.

U završnom dijelu objave odao je počast hrvatskim braniteljima.

"Počast svim hrvatskim braniteljima koji su unatoč izdaji iznutra stali u obranu Domovine i stvorili slobodnu Hrvatsku", napisao je Škorić, zaključivši porukom: "Hrvatska nikada više ne smije biti razoružana. Nikada više!"