Puljak objavila video sa Žnjana: "Konačno siju travu"

Marijana Puljak objavila je video sa Žnjana uz poruku da su ponovno počeli radovi na sijanju trave i navodnjavanju zelenih površina.

"Ponovo siju travu na Žnjanu! A upalili su i navodnjavanje. Konačno! Vridilo je upozorit na Gradskom vijeću da je sve sprženo", napisala je Puljak uz objavu.

Na snimci se vidi kako radnici uređuju zelene površine i provode navodnjavanje na području Žnjana, gdje je posljednjih tjedana dio travnatih površina bio potpuno isušen.

Tema stanja zelenila na Žnjanu posljednjih je dana izazvala brojne reakcije građana i političara, a Puljak je ranije na sjednici Gradskog vijeća upozorila da je trava na novouređenom prostoru "spržena".