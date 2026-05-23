Užas u Rijeci: Mladići tukli pomorca dok je ležao, jedan mu skakao po prsima

Kako je priopćila primorsko-goranska policija, kriminalističko istraživanje proveli su policajci I. policijske postaje Rijeka u suradnji sa Sektorom kriminalističke policije.

Napad se dogodio 31. siječnja oko 23:35 na području Rijeke. Prema policijskim navodima, dvojica mladića u dobi od 18 i 19 godina fizički su napali 25-godišnjaka, a potom mu ukrali novac i mobitel.

Žrtva je pritom teško ozlijeđena, prenosi Index.

Policija dvojicu osumnjičenih tereti za pokušaj ubojstva i razbojništvo, dok se dvije 18-godišnjakinje sumnjiči za poticanje na pokušaj ubojstva i razbojništvo.

Kod jednog osumnjičenog pronađeno je i zabranjeno oružje. Policija navodi da su tijekom pretrage stanova i drugih prostorija, provedene po nalogu suca istrage Županijskog suda u Rijeci, kod 19-godišnjaka pronađeni predmeti iz kategorije zabranjenog oružja.

Zbog toga ga dodatno sumnjiče za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Nakon dovršetka istrage svi osumnjičeni predani su pritvorskom nadzorniku.

Prema dosad poznatim informacijama, napad se dogodio na riječkom Gatu Karoline Riječke u noći s 31. siječnja na 1. veljače.

Snimka koja se kasnije pojavila u javnosti prikazuje brutalno premlaćivanje. Napadači više puta udaraju i cipelare pomorca dok leži na tlu, a u jednom trenutku jedan od mladića objema nogama skače mu na prsa.

Na snimci se vidi i krv na podu, dok prisutni događaj snimaju mobitelima. Nakon mladića, žrtvu su nastavile udarati i djevojke.

U dijelu snimke može se čuti kako pojedini napadači tvrde da je pomorac prethodno udario njihovu prijateljicu. Jedan od mladića govori mu: "Ovo je Europa", dodajući da se "ovdje ne tuku žene".

Na snimci se također čuje poziv da se žrtvin mobitel baci u more, što je na kraju i učinjeno.

Pretučeni Sirijac nakon napada zatražio je liječničku pomoć i slučaj prijavio policiji, no policija je kasnije priopćila da do širenja videosnimke nije znala za njezino postojanje.

Naveli su i da mjesto napada nije bilo pokriveno videonadzorom, dok napadnuti pomorac zbog šoka nije mogao precizno pokazati lokaciju događaja. Nakon prijave otplovio je iz riječke luke s ostatkom posade broda.

Slučaj je izazvao dodatnu pozornost javnosti nakon nedavnog napada u centru Zagreba, kada je snimljeno brutalno premlaćivanje filipinskog turista.