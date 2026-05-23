Sandra Elkasević objavila: "Neću se natjecati tijekom 2026."

Jedna od najvećih hrvatskih sportašica svih vremena, Sandra Elkasević, objavila je da se tijekom 2026. godine neće natjecati. Legendarna bacačica diska istaknula je kako se ne radi o oproštaju od atletike, već o pauzi potrebnoj za oporavak nakon godina intenzivnih treninga i natjecanja.

Vijest je iznenadila brojne navijače i sportsku javnost, a svoju odluku Sandra je podijelila putem društvenih mreža. Poručila je kako je prvi put u karijeri odlučila poslušati svoje tijelo i uzeti vrijeme za oporavak tijela i uma.

Odluka dobiva dodatnu težinu kada se pogleda njezina impresivna karijera. Elkasević je osvojila dva olimpijska zlata u Londonu 2012. i Rio de Janeiru 2016., broncu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., dva naslova svjetske prvakinje, čak sedam europskih zlata i šest naslova pobjednice Dijamantne lige.

Iako se povlači iz natjecanja tijekom iduće godine, naglasila je kako joj je cilj vratiti se potpuno spremna za Svjetsko prvenstvo u Pekingu 2027. i Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.

Objavu Sandre Elkasević prenosimo u cijelosti:

"Mojim divnim navijačima, mom timu i mojim prijateljima;

Otkad znam za sebe, moj život mjerio se metrima, krugovima i neumornom željom za pobjedom. Ako me poznajete, znate da sam borac. Ulazila sam u krug ozlijeđena, gurala kroz iscrpljenost i prolazila kroz najteže trenutke jer odustajanje nikada nije bilo opcija. Natjecanje je dio mene.

Zato je pisanje ovoga jedna od najtežih stvari koje sam ikada morala napraviti. Po prvi put u svojoj karijeri odlučila sam poslušati svoje tijelo i povući se iz svih natjecanja tijekom sezone 2026.

Molim vas da znate kako ovo nije oproštaj, daleko od toga. Ovaj sport podario mi je nevjerojatno putovanje: dva olimpijska zlata, dva naslova svjetske prvakinje i sedam zlatnih medalja na europskim prvenstvima. No kako bih nastavila ispisivati povijest, trebam trenutak za oporavak. Mom tijelu i mom umu potrebno je vrijeme da se oporave od godina intenzivnih i predanih treninga.

Budući da 2026. nema svjetskog prvenstva, ovo je savršen trenutak da zastanem, ponovno se izgradim i zaštitim svoju budućnost u ovom sportu. Moj pogled čvrsto je usmjeren prema Svjetskom prvenstvu u Pekingu 2027. i Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Ovo radim sada kako bih vam tada mogla pružiti svoje najbolje izdanje kada bude najvažnije.

Želim svim svojim konkurenticama i konkurentima puno sreće ove godine. Svima vama koji ste bili uz mene i u dobrim i u teškim trenucima, hvala vam na razumijevanju. Nisam još gotova. Vidimo se ponovno u krugu sljedeće godine.

S puno ljubavi,

Vaša KRALJICA DISKA”