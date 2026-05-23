VIDEO Silvia i Peco progovorili o vjenčanju: "Kad budemo imali 70, ti ćeš me odvesti pred oltar..."

Silvia Dvornik i Marko Pecotić Peco otvoreno su progovorili o svojoj vezi i planovima za budućnost te otkrili da je vjenčanje vrlo izgledno, iako još uvijek nemaju konkretan datum.

Par je priznao da o braku razmišljaju ozbiljno, no zasad ne žele stvarati pritisak oko organizacije i termina.

Silvia je pritom sve začinila humorom pa se našalila da će možda tek u poznim godinama stati pred oltar.

"Možda ćemo sa sedamdeset godina kao Luigi i Bepina stati pred oltar i snimiti duet", rekla je kroz smijeh.

Njihova veza posljednjih mjeseci privlači veliku pažnju javnosti, a par se sve češće zajedno pojavljuje u javnosti i na društvenim mrežama.

Peco i Silvia djeluju opušteno i skladno, a iz njihovih izjava jasno je da zajedničku budućnost vide vrlo ozbiljno, iako zasad ne žele otkrivati detalje mogućeg vjenčanja.

