Gužve na splitskoj peškariji od ranog jutra, evo što je u ponudi

Splitska peškarija i danas je od ranog jutra puna života. Uz domaće kupce koji redovito dolaze po svježu ribu, među štandovima se moglo vidjeti i mnogo turista koji su, nakon što su čuli priče o jednoj od najpoznatijih ribarnica na Jadranu, odlučili osobno doživjeti atmosferu ovog povijesnog mjesta u samom centru Splita.

Miris mora i bogata ponuda svježe ribe ponovno su privukli velik broj posjetitelja. Već u jutarnjim satima stvarale su se gužve pred ribarnicom, a kupci su birali između raznih vrsta ribe i morskih plodova. Prodavači kažu kako je ponuda ovih dana odlična te da se može pronaći ponešto za svaki ukus i budžet.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osim što je ukusna, riba je i jedna od najzdravijih namirnica koju možemo uključiti u prehranu. Bogata je proteinima, omega-3 masnim kiselinama, vitaminima i mineralima, a stručnjaci je preporučuju zbog pozitivnog utjecaja na srce, mozak i cjelokupno zdravlje organizma. Posebno je popularna u mediteranskoj prehrani koja se smatra jednom od najzdravijih na svijetu.

Ljubitelji jednostavne pripreme često će reći da je najbolja upravo ona najjednostavnija – svježa riba na gradele uz malo maslinovog ulja, češnjaka i peršina. Manja plava riba poput sardina ili skuša odlična je pečena na roštilju, dok se bijela riba često priprema u pećnici s krumpirom i povrćem. Naravno, nezaobilazan dodatak svakom ribljem ručku je blitva s krumpirom i čaša domaćeg vina.

Ako vas put danas odvede prema centru Splita, možda vas upravo prizori sa splitske peškarije inspiriraju da i sami svratite po svježi ulov i pripremite pravi mediteranski ručak.

Djelić današnje ponude donosimo u galeriji: