Budući srednjoškolci okupili se ispred HNK: "Djeci je danas najveći upitnik – što upisati?"

Na Trgu Gaje Bulata u Splitu danas se održava Dan srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije, manifestacija namijenjena učenicima osmih razreda koji uskoro donose jednu od prvih važnijih odluka u svom obrazovanju – izbor srednje škole.

Tijekom događanja, koje traje od 9 do 14 sati, predstavljaju se srednje škole iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, a učenici i profesori dostupni su za razgovore sa zainteresiranim osnovcima i njihovim roditeljima. Posjetitelji imaju priliku dobiti informacije o obrazovnim programima, uvjetima upisa, školskim aktivnostima i mogućnostima nastavka školovanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Manifestacija već godinama okuplja učenike, roditelje i obrazovne ustanove te mnogim budućim srednjoškolcima pruža jasniju sliku o mogućnostima koje ih očekuju nakon završetka osnovne škole.

„U životu imamo puno upitnika, no danas je djeci prisutan onaj najveći upitnik – što upisati nakon završetka osnovne škole? Ono što je kod njih karakteristično jest da do sada nisu imali takvih upitnika. To je njihov, de facto, prvi životni upitnik. Kada su upisivali vrtić, netko drugi je to odradio. Osnovnu školu, po sili zakona, također je netko drugi odradio. Kako bismo im pomogli da na ta pitanja pronađu odgovore, napravili smo brošuru i okupili sve srednje škole s područja naše Splitsko-dalmatinske županije – od gimnazija do obrtničkih programa – kako bi iz prve ruke čuli što ih ondje očekuje, ako to žele upisati. I to ne od svojih roditelja, profesora ili mentora, nego gotovo od svojih vršnjaka, godinu ili dvije starijih od njih. Oni će im najbolje predočiti što ih čeka nakon odluke koju donesu", kazao je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Dodao je kako se Sajam srednjih škola organizira već dugi niz godina te da su njime zadovoljni i roditelji i škole.

„Upravo zato ovaj program tradicionalno radimo već dugi niz godina. Našim programom iznimno su zadovoljni i roditelji, i nastavnici, i ravnatelji osnovnih škola, ali iznad svega nadam se da će nakon današnjeg Sajma srednjih škola veliki broj upitnika biti skinut s njihovih glava", rekao je Boban.

Državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Zrinka Mužinić Bikić istaknula je važnost ovakvih događanja za učenike koji biraju svoje buduće zanimanje i obrazovni put.

„Iznimno mi je drago što smo danas ovdje. Zbog lošeg vremena je događaj prošli tjedan bio odgođen, ali vidjeti na ovakvom mjestu ovoliko mladih lica koja biraju svoju budućnost zaista je posebno zadovoljstvo. Što se tiče samog Ministarstva znanosti i obrazovanja, mladi s područja Splitsko-dalmatinske županije ovdje biraju između čak 48 različitih škola: gimnazija, strukovnih, glazbenih i umjetničkih škola. Novost ove godine su dva nova programa u srednjoj školi u Kaštelima – program za uzgajanje cvijeća te program za vinogradarstvo i vinarstvo. Mislim da učenici doista imaju velik broj mogućnosti i prilika, a sama činjenica da mogu izravno od učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i samih učenika čuti što im pojedina škola može ponuditi, za njih je velika prednost", kazala je Mužinić Bikić.

Veliki broj učenika koji završavaju osnovnu školu i spremaju se odabrati kamo dalje okupio se upravo ispred HNK-a, tako da svaki štand vrvi djecom koja znatiželjno postavljaju pitanja i svakim dolaze bliže odgovoru na pitanje: što želim biti kad odrastem?

Nadamo se da će svoj put i pronaći.