U tijeku brojni komunalni radovi u Splitu: Obnavljaju se nogostupi, stepenice i potporni zidovi

Grad Split nastavlja s uređenjem javnih površina i sanacijom komunalne infrastrukture na više lokacija diljem grada, izvijestili su iz Kabineta gradonačelnika.

U razdoblju od 1. do 19. svibnja izvedeni su brojni radovi na održavanju nogostupa, kamenih opločenja i urbane opreme, s ciljem povećanja sigurnosti pješaka i poboljšanja funkcionalnosti javnih površina.

Među zahvatima ističe se sanacija nogostupa na Poljičkoj cesti kod zgrade HEP-a, gdje je poboljšana sigurnost i kvaliteta pješačke komunikacije na jednoj od frekventnijih gradskih lokacija.

Uređen je i plato na Bačvicama, dok su na području Koteksa u tijeku radovi na sanaciji kamenog opločenja i stepenica. Završena je prva faza radova koja je uključivala uklanjanje dotrajalog kamenog opločenja i stepenica, a nastavak radova slijedi u idućem razdoblju.

Sanacija nogostupa izvodi se i u Ulici kralja Zvonimira, na potezu od Pupačićeve do Palmotićeve ulice, dok se na Marjanu, kod Instituta za oceanografiju i ribarstvo, obnavlja potporni zid.

Opsežni radovi izvode se i u Gundulićevoj ulici, na dionici od Sukoišanske do zgrade Suda. Dosad su obavljeni iskopi, uklonjeno staro kameno opločenje, postavljeni rubnjaci te izvedeni betonski radovi, a postavljanje novog kamenog opločenja planirano je od 25. svibnja.

Uz veće zahvate, izveden je i niz manjih komunalnih intervencija, uključujući uklanjanje bivših bokseva za kontejnere u Valpovačkoj ulici, sanacije kamenih površina u centru grada te postavljanje zaštitnih stupića u Mikačićevoj ulici, Dragovodama, Teutinoj ulici i Ulici Ćirila i Metoda.