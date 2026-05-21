Snažan potres pogodio susjedstvo: Zatvorene škole u više gradova!

Snažan potres magnitude 4,4 pogodio je u četvrtak ujutro, 21. svibnja 2026., područje Flegrejskih polja, vulkanski aktivnu zonu zapadno od Napulja. Prema podacima talijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, najjače podrhtavanje zabilježeno je u 5:50 sati, s epicentrom u moru, oko dva kilometra od Bacolija i pet kilometara od Monte di Procide, na dubini od približno tri kilometra.

Potres se osjetio u cijelom Napulju, ali i u brojnim mjestima napuljske provincije. Kako navodi Gazzetta.it, prema prvim informacijama nema ozlijeđenih osoba, no potvrđeno je urušavanje jednog stupa luka na Belvedereu Maurizio Valenzi u Baiji, u blizini Aragonskog dvorca.

Uslijedilo više slabijih podrhtavanja

Nakon prvog udara zabilježeno je još nekoliko slabijih potresa. Prvo naknadno podrhtavanje dogodilo se u 5:53 sati, magnitude 1,2, a zatim je u 5:57 sati uslijedio novi potres magnitude 2,1.

Stanovnici su na društvenim mrežama opisivali kako je jutarnji potres bio izrazito snažan i da je trajao dulje nego inače. Mnogi su se probudili u strahu, a dio građana izašao je iz svojih domova čekajući dodatne informacije nadležnih službi.

Zatvorene škole u više gradova

Zbog sigurnosnih razloga lokalne vlasti odlučile su zatvoriti škole u više mjesta, među kojima su Bacoli, Pozzuoli, Giugliano i Quarto. U tim se općinama provode pregledi školskih zgrada i druge infrastrukture kako bi se utvrdilo ima li oštećenja.

Gradonačelnik Bacolija Josi Della Ragione objavio je da je aktiviran Općinski operativni centar te da su ekipe na terenu. Slične mjere poduzeo je i gradonačelnik Pozzuolija Gigi Manzoni, koji je najavio obustavu nastave dok se ne završe sigurnosne provjere školskih objekata.

Civilna zaštita prati situaciju

Regionalna civilna zaštita Kampanije priopćila je da su provjere u tijeku te da su zaprimljeni pozivi građana, uglavnom radi informacija. Kako piše Gazzetta.it, nadležne službe nastavljaju pratiti seizmičku aktivnost na području Flegrejskih polja, gdje je u tijeku seizmički roj.