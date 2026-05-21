Nogometaš postao vozač taksija: 'Zarađujem 10 tisuća eura mjesečno u Švicarskoj, svi se iznenade'

Bivši rumunjski nogometni prvak Cristi Bud i trostruki osvajač naslova s Clujom, danas vodi sasvim drugačiji život u Švicarskoj. Ovaj bivši napadač, koji i dalje povremeno igra nogomet na amaterskoj razini, u 40. godini se prebacio na vožnju taksija.

Gostujući u podcastu iAM Ștucan, Bud je ispričao kako živi između Rumunjske i Švicarske te da mu posao vozača Ubera u Zürichu donosi ozbiljnu zaradu. Prema njegovim riječima, mjesečno može zaraditi između 8.000 i 10.000 švicarskih franaka (oko 8.400 do 10.500 eura), što je, kako tvrdi, više nego što je zarađivao u profesionalnoj nogometnoj karijeri.

"Svi se iznenade kada to čuju. Ali zarađujem više nego u nogometu. Ako radim 8 do 10 sati dnevno, mogu doći do 10.000 franaka mjesečno. Vrlo dobro, stvarno”, rekao je Bud.

Bud je tijekom karijere promijenio brojne klubove, no najveće uspjehe ipak je ostvario u Cluju, gdje je osvojio tri naslova rumunjskog prvaka te dva nacionalna kupa. Na vrhuncu karijere vrijedio je više od milijun eura, piše Večernji list.