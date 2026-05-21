Hajduk među favoritima za prolazak u drugo pretkolo Europske lige

Hajduk je prema najnovijoj projekciji Football Meets Data među klubovima s najvećim izgledima za prolazak u drugo pretkolo Europske lige.

Prema analizi objavljenoj 19. svibnja, splitski klub ima 75,6 posto šanse za plasman u UEL Q2, odnosno drugo pretkolo Europske lige. Time se Hajduk nalazi na visokom četvrtom mjestu među momčadima koje trenutačno drže poziciju u prvom pretkolu.

Ispred Hajduka samo tri kluba

Ispred Hajduka su samo Qarabag, kojem se daju najveći izgledi od 88,5 posto, zatim Ferencváros s 85,2 posto te Dynamo Kyiv sa 76,6 posto. Hajduk je tako odmah iza klubova koji imaju snažan europski pedigre i redovito nastupaju u UEFA-inim natjecanjima. Ova projekcija posebno je zanimljiva jer se, prema navodu Football Meets Data, vjerojatnosti u potpunosti poklapaju s nositeljskim statusom. Šest klubova koji su projicirani kao nositelji ujedno su i šest momčadi s najvećim izgledima za prolazak dalje.

Hajduk bolje kotira od CSKA, Sheriffa i Cluja

Hajduk se s 75,6 posto nalazi ispred CSKA Sofije, Sheriff Tiraspola, Universitatee Cluj, Žiline, Vojvodine, Derry Cityja, Aluminija i islandskog Vestrija. Takav postotak sugerira da bi splitski klub, barem prema aktualnim modelima i projekcijama, u ždrijeb ušao s vrlo solidnom početnom pozicijom.

Treba naglasiti da se radi o statističkoj procjeni, a ne o konačnom raspletu. Stvarni izgledi ovisit će o ždrijebu, formi momčadi, prijelaznom roku i pripremama uoči europskih utakmica. Ipak, brojke pokazuju da se Hajduk u ovoj fazi promatra kao jedan od ozbiljnijih kandidata za prolazak prve europske prepreke.

Football Meets Data navodi i da je cjelovita analiza napravljena za svih 237 klubova koji trenutačno drže europske pozicije u 54 UEFA-ine članice, a dostupna je u njihovom simulatoru.