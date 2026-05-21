Preminula Julienne Bušić, oglasio se menadžment Marka Perkovića Thompsona

U 78. godini preminula je Julienne Bušić, američko-hrvatska spisateljica, esejistica i prevoditeljica. Rođena je 20. rujna 1948. u Eugeneu, u američkoj saveznoj državi Oregon, kao Julienne Eden Schultz. Studirala je germanistiku i lingvistiku, najprije u Sjedinjenim Američkim Državama, a potom u Beču.

Upravo je u Beču 1969. godine upoznala Zvonka Bušića, hrvatskog političkog emigranta i aktivista, za kojeg se udala 1972. godine u Frankfurtu. Nakon toga par se preselio u Sjedinjene Američke Države.

Život obilježen aktivizmom, zatvorom i književnim radom

Julienne Bušić široj je javnosti postala poznata nakon događaja iz rujna 1976. godine, kada su Zvonko Bušić, ona i još trojica Hrvata oteli zrakoplov na letu iz New Yorka prema Chicagu, tražeći objavu proglasa o hrvatskoj neovisnosti u svjetskim medijima. Nakon predaje otmičara utvrđeno je da je eksploziv u zrakoplovu bio lažan, dok je pri pokušaju demontiranja eksplozivne naprave u New Yorku poginuo policajac Brian Murray. Julienne i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor.

Julienne Bušić u zatvoru je provela 13 godina, a na uvjetnu slobodu puštena je 1989. godine. Nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj radila je u Uredu predsjednika Franje Tuđmana.

Godine 1993. objavila je autobiografski roman "Ljubavnici i luđaci", u kojem je opisala život žene koja je, udajom za Zvonka Bušića, krenula putem obilježenim ljubavlju, političkim aktivizmom i opasnostima. Objavljivala je tekstove u hrvatskim i američkim časopisima i listovima, a među njezinim djelima su i knjige "Tvoja krv i moja" te "Živa glava".

Thompsonov menadžment: "Žena velike hrabrosti, odanosti i ljubavi"

Povodom smrti Julienne Bušić oglasio se i menadžment Marka Perkovića Thompsona.

"S tugom smo primili vijest da nas je napustila Julienne Eden Bušić - žena velike hrabrosti, odanosti i ljubavi prema hrvatskom narodu i svom Zvonku. Njezino ime ostat će trajno upisano u povijest hrvatske i hrvatske političke emigracije i u srcima svih koji su poštovali njezinu žrtvu, vjeru i dostojanstvo. Obitelji, prijateljima i svima koji tuguju izražavamo iskrenu sućut. Počivala u miru Božjem", objavio je menadžment Marka Perkovića Thompsona.

Supruga Zvonka Bušića do kraja ostala vezana uz Hrvatsku

Julienne Bušić godinama je javno govorila i pisala o hrvatskoj neovisnosti, političkoj emigraciji i vlastitom životnom putu. Njezin suprug Zvonko Bušić pušten je na slobodu 2008. godine, nakon čega su živjeli u Rovanjskoj kod Zadra. Preminuo je 2013. godine.