Grad Split sufinancira zamjenu prozora u staroj gradskoj jezgri zbog zaštite od buke

Grad Split objavio je Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje zamjene prozora u svrhu zaštite od buke u staroj gradskoj jezgri tijekom 2026. godine. Cilj mjere je poboljšanje kvalitete života stalnih stanovnika unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada, odnosno Zone A.

Sufinanciranje je namijenjeno isključivo vlasnicima stanova koji imaju prebivalište u staroj gradskoj jezgri Splita, i to najmanje deset godina prije objave poziva. Pravo prijave imaju punoljetne fizičke osobe koje nemaju dugovanja prema Gradu Splitu te čiji stanovi nisu namijenjeni turističkom najmu niti imaju rješenje za pružanje usluga u domaćinstvu.

Grad će po pojedinoj prijavi sufinancirati najviše 3.000 eura, odnosno do 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova zamjene prozora. U slučaju da vlasnik u roku od deset godina prenamijeni stan u apartman ili ishodi rješenje za turistički najam, morat će vratiti dodijeljena sredstva s kamatama.

Prijave se podnose elektronički na adresu obnova-sgj@split.hr ili poštom na adresu Grada Splita, a rok za prijavu je 45 dana od objave poziva na službenim stranicama Grada.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokumentaciju koja uključuje dokaz o vlasništvu, potvrdu o prebivalištu, ponudu izvođača radova, konzervatorsko odobrenje te izjavu da se stan neće koristiti za turističke svrhe.

Prijave će pregledavati posebno Povjerenstvo, a lista korisnika sredstava formirat će se prema redoslijedu zaprimanja prijava koje ispunjavaju uvjete natječaja. Nakon odobrenja gradonačelnika, konačna lista bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Grada Splita.