Ovakav posljednji ispraćaj u Splitu imaju samo najveći: Hajdukova legenda ispraćena pod bijelom zastavom

„Da nije došla na sprovod Ivi Begi?!”, šokirano nas je pitao kolega vidjevši renomiranu zagrebačku odvjetnicu Jadranku Sloković kako oko podneva ispija piće u jednom splitskom kafiću.

Pokazalo se ipak da je odvjetnica imala drugih obaveza pa je u pratnji vozača, zaštitara ili kolege — a nije bio Čedo Prodanović — otišla na splitski sud.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na posljednji ispraćaj Ive Bege, igrača Hajduka kojem je bila boja bila u krvi, zato je stigla brojna hajdučka obitelj sa svih strana i svih godišta. Od podmlatka, mladića iz Akademije HNK Hajduk Luka Kaliterna, preko aktualnog igračkog kadra i Marka Livaje, zatim Hrvoja Vejića, Zorana Vulića i ostalih veterana Hajduka.

Došli su u punom sastavu i iz uprave kluba: predsjednik Ivan Bilić, Marinka Akrap, Ljubo Pavasović Visković, Nikola Koceić Bilan, Vinko Radovani, Marin Brbić, Mate Biljarista i mnogi drugi.

Počasnu stražu uz odar su jedno vrijeme držali i istaknuti navijači Hajduka. Posebno je Ivo Bego, čijih se beskompromisnih igara i specifičnog stila na terenu sjećaju tek stariji Splićani, ostao u memoriji mlađih po jednako rezolutnoj reakciji u svečanoj loži Poljuda u ožujku 2014. godine.

Dinamo je utakmicu dobivao i konačno dobio, a u svečanoj loži Poljuda svoj je show izvodio Zdravko Mamić. Ivo Bego te uvrede nije mogao podnijeti pa se, kao 77-godišnjak, bez imalo krzmanja suprotstavio mamićevskom huliganizmu.

Kasnije je protiv obojice pokrenut prekršajni postupak, a Mamića je u tom slučaju branila — evo nas na početku — odvjetnica Sloković.

Odlazio je šjor Ivo Bego i na gostovanja, tako da ne čudi broj navijača koji ga je ispratio do posljednjeg počivališta na Lovrincu, u dugoj i tihoj povorci iza odra i fotografije iz mladih, igračkih dana, u Hajdukovu bijelom dresu s velikom petokrakom.

RANIJE OBJAVLJENO:

Dirljiva komemoracija za Ivu Begu održana je u kinodvorani poljudskog stadiona, gdje su se brojni prijatelji Hajduka i Bege biranim riječima oprostili od Hajdukova velikana prije posljednjeg ispraćaja na splitskom groblju.

Split i Hajduk danas su se oprostili od čovjeka koji je svojim igrama, karakterom i bezuvjetnom ljubavlju prema bilom dresu ostavio neizbrisiv trag u povijesti kluba.

Veliko mnoštvo na Lovrincu

Danas poslijepodne održan je posljednji ispraćaj legendarnog hajdukovca. Na Gradskom groblju Lovrinac okupile su se sve aktualne generacije Bijelih, predstavnici Hajduka, brojni prijatelji, štovatelji i građani, a na ispraćaj je stigao i politički vrh grada.

Od Ive Bege oprostili su se gradonačelnik Tomislav Šuta, pročelnik Igor Maretić, veterani Hajduka Ante Ivković Zonzi, Zoran Vulić, Goran Šušnjara, Dragutin Čelić, Darko Dražić i Stanko Mrduljaš. Među okupljenima su bili i Deni Lušić, Mate Lončar, čelnici Hajduka Ljubo Pavasović Visković, Ivan Bilić, Marinka Akrap i mnogi drugi.

Cijelu karijeru proveo u Hajduku

Ivo Bego rođen je 23. veljače 1937. godine u Splitu. Cijelu igračku karijeru proveo je u Hajduku, za koji je nastupao od 1955. do 1965. godine. U bilom dresu upisao je 253 nastupa i postigao 14 pogodaka.

Šjor Ivo pripadao je generaciji igrača koja je Hajduk živjela svim srcem. Na travnjaku je uvijek davao posljednji atom snage, igrajući hrabro, požrtvovno i s posebnim ponosom noseći grb voljenog kluba. Njegova srčanost i odanost bili su primjer suigračima i inspiracija navijačima.

Simbol jednog vremena

Za Hajduk, Ivo Bego nije bio samo nogometaš, nego simbol jednog vremena i duha Splita i Dalmacije — iskren, ponosan, čvrst i neraskidivo vezan uz svoj narod i svoj klub. Generacije navijača pamtit će ga kao igrača koji je na terenu utjelovio borbenost, emociju, zajedništvo i neizmjernu ljubav prema bijeloj boji.

Prije dvije godine dodijeljen mu je i Trofej Fabjan Kaliterna, nagrada za životno djelo za rad u splitskom sportu.

Ivo Bego ispraćen je prekriven bijelom hajdukovom zastavom, koja doista nikada nije izgledala sjajnije.

Počivao u miru. Hvala Vam na svemu, šjor Ivo.