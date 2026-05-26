"Hladit" će se pola mjeseca: Splićanin vozio s tuđim tablicama i odbio test na droge

Općinski prekršajni sud u Splitu odredio je 25. svibnja 2026. godine zadržavanje u trajanju 15 dana 46-godišnjaku protiv kojeg je Postaja prometne policije Split podnijela optužni prijedlog zbog upravljanja vozilom s nepripadajućim registarskim oznakama i odbijanja testiranja na prisutnost droga.

Sud je u obrazloženju naveo da postoji osnovana sumnja da je počinio prekršaje koji mu se stavljaju na teret te da je riječ o osobi sklonoj činjenju prekršaja. Kao razloge za određivanje zadržavanja posebno je uzeo u obzir njegovu raniju prekršajnu kažnjavanost, raniju osuđivanost zbog kaznenog djela vezanog uz drogu, kao i činjenicu da se protiv njega već vodi još jedan prekršajni postupak.

