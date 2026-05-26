Pijani 64-godišnjak bez vozačkog ispita zaustavljen u Splitu, sud mu odredio zadržavanje

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su 24. svibnja 2026. godine u 12 sati u Splitu zaustavili 64-godišnjaka koji je upravljao osobnim vozilom bez položenog vozačkog ispita. Utvrđeno je i da je vozio pod utjecajem alkohola od 1,42 g/kg.

U optužnom prijedlogu policija je zatražila da mu se odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana zbog opasnosti od ponavljanja istovrsnih prekršaja. Predloženo je da ga se zbog vožnje bez položenog vozačkog ispita kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana, a zbog vožnje pod utjecajem alkohola novčanom kaznom od 1.990 eura. Policija je također predložila trajno oduzimanje osobnog vozila.

Općinski prekršajni sud u Splitu odredio mu je zadržavanje od 25. svibnja 2026. godine do 4. lipnja 2026. godine. U obrazloženju odluke sud je naveo da je zadržavanje određeno kako u međuvremenu ne bi počinio istovrsni prekršaj, pri čemu je uzeo u obzir njegovu raniju višestruku pravomoćnu kažnjavanost za istovrsna djela.