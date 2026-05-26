POVODOM DANA DRŽAVNOSTI U Kaštel Lukšiću projekcija filma “Srce Vukovara”, nakon filma razgovor s autorom i herojima Vukovara

Povodom obilježavanja Dana državnosti, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata – gradski ogranak grada Kaštela i Kaštelanske zagore organizira projekciju dokumentarnog filma “Srce Vukovara”, autora Stipe Majića – Pipe.

Projekcija će se održati u subotu, 30. svibnja 2026. godine, u dvorani Kulturnog centra u Kaštel Lukšiću, s početkom u 20 sati.

“Srce Vukovara” hrvatski je dugometražni dokumentarni film koji govori o Domovinskom ratu i vukovarskoj ratnoj bolnici, simbolu obrane Vukovara od velikosrpske agresije. Film prikazuje funkcioniranje bolnice u nemogućim uvjetima, nakon stalnih granatiranja, te svjedoči o hrabrosti liječnika, medicinskog osoblja, ranjenika i branitelja.

Film je sniman dvije godine, u produkciji Udruge hrvatskih branitelja Trpinjske ceste i produkcijske kuće Amico Studio. Među glavnim protagonistima su dr. Andrija Hebrang, ratni ministar zdravstva, pokojna dr. Vesna Bosanac, tadašnja ravnateljica bolnice, brojni liječnici, medicinsko i tehničko osoblje te ranjeni branitelji. U filmu su korištene i snimke djelatnika bolnice Zlatka Jurčevića, a prikazan je i rad kirurgije na čelu s pokojnim dr. Jurjom Njavrom.

Redatelj i scenarist filma je Stipe Majić – Pipe, kamera je povjerena Draganu Ruljančiću, dok dramaturgiju potpisuje Marko Hrenović sa suradnicima.

Stipe Majić – Pipe autor je više filmova o obrani Vukovara, među kojima su “Glavu dolje, ruke na leđa”, “Ispod radara”, “Otkrhnuti” i “Između zvijezda”. Riječ je o heroju Vukovara s Trpinjske ceste, pripadniku Žutih mrava i jednom od posljednjih zapovjednika obrane Borova Naselja.

Nakon projekcije publici će se obratiti sam autor, koji će govoriti o filmu i odgovarati na pitanja posjetitelja. Organizatori najavljuju i dolazak nekih od heroja Vukovara i Trpinjske ceste, koji će s okupljenima podijeliti svoja svjedočanstva.

Iz GO UHDDR-a grada Kaštela i Kaštelanske zagore pozivaju građane da dođu u što većem broju.

“Povedite obitelj i prijatelje. Ova tema, kao i naši gosti, zaslužuju da napunimo dvoranu”, poručuju organizatori.