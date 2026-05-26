Mislite da vikend-opijanje nije opasno? Stručnjaci kažu da posljedice mogu biti ozbiljne

Mnogi vjeruju da povremeno pretjerivanje s alkoholom nije opasno ako ne piju svaki dan, no liječnici upozoravaju da i epizode opijanja mogu dugoročno oštetiti jetru. Psihijatar i stručnjak za liječenje ovisnosti dr. Joseph R. Volpicelli ističe da se šteta može razvijati postupno, čak i kada se alkohol konzumira samo vikendom ili povremeno.

Prema definiciji CDC-a, opijanje podrazumijeva četiri ili više pića odjednom za žene te pet ili više za muškarce. Tijekom razgradnje alkohola nastaju spojevi koji mogu izazvati upalu i oštećenje jetrenih stanica.

Liječnica dr. Kezia Joy navodi da se već nakon jedne epizode obilnog pijenja može razviti alkoholna masna jetra, a krvne pretrage često pokazuju povišene jetrene enzime. Problem nastaje kada se takve situacije ponavljaju prije nego što se jetra uspije oporaviti.

Nutricionistica Jill McNutt upozorava da alkohol remeti apsorpciju važnih vitamina poput B1 i B9 te može poremetiti metabolizam masti. Dodaje da se posljedice mogu razvijati i kod ljudi koji se hrane relativno zdravo.

Liječnici upozoravaju da bolest jetre često dugo nema jasne simptome, zbog čega mnogi problem otkriju tek u ozbiljnijoj fazi, kada masna jetra može prijeći u hepatitis ili cirozu.

Za očuvanje zdravlja jetre preporučuju se dani bez alkohola, mediteranska prehrana, manje šećera i prerađene hrane te redovita tjelesna aktivnost. Stručnjaci savjetuju oprez i kod znakova poput gubitka kontrole nad pijenjem, potrebe za većim količinama alkohola ili gubitka svijesti.