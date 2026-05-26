Talijani tvrde: Kraj priče između Modrića i Milana, u igri je povratak u Real

Luka Modrić navodno je prelomio nakon Milanova neuspjeha i kaosa koji je zahvatio klub poslije propuštenog plasmana u Ligu prvaka
Talijanski mediji danas pišu da je priča između Luke Modrića i Milana praktički završena. Tuttomercatoweb navodi da je hrvatski kapetan već dao do znanja klubu kako ne želi ostati na San Siru i sljedeće sezone, iako je produženje ugovora donedavno izgledalo kao formalnost. Presudan je, prema istom izvoru, bio Milanov neuspjeh u borbi za Ligu prvaka, ali i potpuni potres u klubu nakon kraja sezone.

Modrić je, pišu Talijani, bio u dobrim odnosima s Massimilianom Allegrijem i klupskim vrhom, no želio je jasna jamstva da Milan ostaje ozbiljan sportski projekt. Nakon što cilj nije ostvaren, a klub ušao u razdoblje velikih rezova, odluka se promijenila.

Goal Italia, pozivajući se na Tuttosport, piše da Modrić neće obnoviti ugovor i da se sprema rastanak nakon samo jedne sezone u crveno-crnom dresu.

Talijani dodaju da se Modrića ne smatra krivcem za Milanov krah, ali da je razočaran raspletom sezone, atmosferom i stanjem u klubu. Kao najrealnija opcija za budućnost spominje se povratak u Real Madrid, ne nužno u igračkoj ulozi, nego kroz operativnu ili direktorsku funkciju u sportskom sektoru.

Ponude iz Saudijske Arabije i SAD-a zasad ga, prema talijanskim izvorima, nisu posebno privukle.

