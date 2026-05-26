Josipa je nestala prije 13 dana, policija je traži

Visoka je 170 centimetara, ima ravnu crnu kosu i kestenjaste oči

Policija traga za 32-godišnjom Josipom Perišić koja je nestala 13. svibnja na području Donjeg Prološca. Nestanak je evidentiran u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba Ministarstva unutarnjih poslova.

Prema dostupnim podacima, Josipa Perišić hrvatska je državljanka rođena 1994. godine. Visoka je 170 centimetara, ima ravnu crnu kosu i kestenjaste oči.

Iz policije pozivaju građane koji su vidjeli nestalu osobu ili imaju bilo kakve informacije o njezinu kretanju da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem internetske stranice Nacionalne evidencije nestalih osoba.

