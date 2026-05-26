Otkrijte zabavu koja se krije u istraživanju uz Ljetnu tvornicu znanosti!

Na splitskom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) od 27. srpnja do 2. kolovoza održava se jubilarno 20. izdanje Ljetne tvornice znanosti, popularnog programa cjelodnevnih radionica namijenjenih djeci i mladima od završenog trećeg razreda osnovne škole do završenog četvrtog razreda srednje škole.

Sudionici tijekom tjedna istražuju različite znanstvene teme kroz interaktivne pokuse, zanimljive igre i kreativne zadatke. Radionice se održavaju u malim grupama koje vode mladi znanstvenici i stručnjaci, puni entuzijazma i ljubavi prema znanosti i prenošenju znanja. Cijeli projekt temelji se na volonterskom radu i posvećenosti učenju kroz iskustvo.

Ovogodišnji program nudi posebno raznolike radionice. Najmlađi će istraživati svijet bakterija i fiziku cirkuskih vještina, nešto stariji će se baviti funkcioniranjem računala i tajnama slonove paste, a srednjoškolci će imati priliku proučavati gmazove ili teoriju igara.

Za sve koji neće moći sudjelovati na radionicama, na kraju tjedna održat će se mali znanstveni sajam na kojem će polaznici predstaviti što su naučili i izradili. Uz to, planirano je i znanstveno predavanje otvoreno za publiku svih uzrasta.

Prijave su u tijeku i traju do 8. lipnja. Sve informacije možete pronaći na službenoj stranici Ljetne tvornice znanosti na adresi www.tvornica-znanosti.org te na njihovim profilima na Instagramu i Facebooku.

Ne propustite priliku postati dijelom ovog jedinstvenog ljetnog iskustva jer, kako kažu polaznici – nije ljeto ako nema Ljetne tvornice znanosti!