Veliki humanitarni koncert u Solinu: Gibonni, Doris i brojni glazbenici pjevaju za KBC Split

KBC Split i Javna ustanova u kulturi Zvonimir Solin na solinskoj Ljetnoj pozornici Gradina, u subotu, 6. lipnja 2026. s početkom u 21 sat priređuju veliki humanitarni koncert "Pogled koji traje" za potrebe nabave širokokutne fundus kamere s angiografijom namijenjene radu Klinike za očne bolesti KBC-a Split.

Uz pratnju Orkestra Hrvatske ratne mornarice nastupit će Doris Dragović, Gibonni, Meri Cetinić, Šima Jovanovac, Terezija Kusanović, Dražen Žanko, Vladimir Garić i Klapa Sv. Juraj HRM.

Ulaznice su u online prodaji preko sustava Adriaticket te na svim prodajnim mjestima Adriaticketa i u Suvenirnici Zvonimir u Solinu.

Koncert se održava kao završnica programa Svjetske konferencije hrvatskih oftalmologa „CroOphtaCOn“, koja će se u Solinu održati 5. i 6. lipnja 2026. godine.