Humanitarna utrka Marijinih obroka na Žnjanu u Splitu osigurala je obroke za 128 djece tijekom cijele školske godine

Na prelijepom Žnjanu i u predivnom subotnjem popodnevnom ambijentu, u Splitu 23. svibnja 2026., održana je 10. jubilarna humanitarna utrka “Trčimo za obrok više”.

Sve prikupljene donacije namijenjene su školskoj kuhinji „Split, Hrvatska“, Zambija koja je otvorena zalaganjem donatora i volontera iz Splita i Dalmacije, a u kojoj se svakodnevno osiguravaju nutritivno hranjivi obroci za 365 djece.

U utrkama za djecu i odrasle sudjelovalo je više od 300 sudionika.

Iz Marijinih obroka zahvaljuju svim sponzorima, donatorima i volonterima i svim ljudima dobre volje koji su pomogli u realizaciji utrke i u osiguravanju obroka djeci koja su nas potrebna. Radost djece koja se hrane Marijinim obrocima inspirira ih da prošire ljubav i do drugog kraja svijeta osiguravajući djeci obroke koji donose nadu i obrazovanje.

Zahvaljujući velikodušnosti, sakupljene su donacije koje će omogućiti obrok i obrazovanje za čak 128 djece cijelu školsku godinu u Zambiji. Hvala Splitu!

Prosječno je dovoljno samo 22 € kako bi se jednom djetetu osigurali obroci tijekom cijele školske godine. Za više informacija o tome kako se uključiti i pridonijeti volontiranjem ili donacijom, možete se javiti na info@marysmeals.hr.