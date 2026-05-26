Posljednje zbogom velikom hajdukovcu: "Ivo Bego bio je simbol otpora, poštenja i vjernosti"

U kino-dvorani stadiona na Poljudu održana je komemoracija za legendarnog hajdukovca Ivu Begu. Okupila se brojna hajdučka obitelj, među kojima i nekadašnji kapetani Ivica Šurjak, Ivan Gudelj, Zoran Vulić, Vedran Rožić, Drago Čelić i Darko Dražić, zatim pročelnik Igor Maretić u ime Grada Splita, Ante Ivković Zonzi, Ivica Matković, Darko Miladin, Tonći Martić, Denis Putnik, Frane Bučan i brojni drugi.

Bio je tu i proslavljeni olimpijac Deni Lušić, nekadašnji potpredsjednik Skupštine Damir Vukelja, jadranaš Anđelo Šetka, Tonći Kristić Đigi, Slaven Luštica i mnogi drugi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Svi su došli oprostiti se od Ive Bege, velikog hajdučkog srca i zaštitnika onoga što mu je bilo najsvetije – bilih boja.

Na komemoraciji, koju je vodio Joško Elezović, obratio se predsjednik Hajduka Ivan Bilić.

"Ivo Bego bio je simbol otpora, poštenja i vjernosti. Uspomena na našeg Ivu ostat će zauvijek dio ovog kluba. Pripadao je generaciji koja je znala što ovaj grb znači.

Ivo je bio hajdukovac u pravom smislu te riječi i hvala mu za sve."

U ime prijatelja i veterana govorio je Ante Ivković Zonzi, dugogodišnji tajnik veterana Hajduka.

"Otišao je dostojanstveno, do zadnjeg dana bili smo u kontaktu. Ivo bi mogao biti kampanel onog našeg starog hajdukovog dvora kraj plinare. Voljeli su ga svi, od Vukasa do barba Solde. Ivo Bego bio je strašno hrvatski orijentiran. Išli smo u Australiju s Hajdukom i tamo su ga primali raširenih ruku. Bio je duša od čovjeka, ali agresivan jedino ako bi mu se netko takao u Hajduka. Njegova će nas duša uvijek gledati na ovom stadionu i dolje iznad murve na Starome placu."

Šjor Ivo, hvala Vam za sve!