Maloljetnik u Solinu odbio test na droge i galamio na ulici, sud ga pustio na slobodu

Policijska postaja Solin podnijela je optužni prijedlog protiv maloljetnika zbog više prekršaja počinjenih na području Solina. Tereti ga se da je upravljao mopedom bez položenog vozačkog ispita, odbio testiranje na droge, upravljao mopedom kojem je prometna dozvola istekla za više od 15 dana, upravljao vozilom koje nije imalo obvezno osiguranje, vrijeđao policijskog službenika tijekom postupanja te na ulici vikao i galamio, uznemirujući građane.

U optužnom prijedlogu policija je zatražila da mu se zbog ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje, da ga se kazni novčanom kaznom od 400 eura i kaznom zatvora u trajanju od 10 dana te da mu se oduzme vozilo.

Sud je u žurnom postupku ispitao maloljetnika, koji je u obrani naveo da nije upravljao mopedom, već da ga je zajedno s prijateljem gurao do mjesta događaja, nakon čega su sjeli na obližnji zid te je negirao vrijeđanje policijskog službenika. Istodobno je potvrdio da nema vozačku dozvolu, da je znao kako je mopedu isteklo važenje prometne dozvole i da vozilo nema obvezno osiguranje, kao i da je odbio testiranje na droge te vikao i galamio na ulici.

Sud je odlučio pustiti ga na slobodu. U obrazloženju rješenja naveo je da ne postoje okolnosti za određivanje zadržavanja jer nema opasnosti od bijega, utjecaja na postupak niti posebnih okolnosti koje bi opravdavale bojazan da će ponoviti istovrsni prekršaj.