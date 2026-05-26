Počinju besplatni preventivni pregledi madeža u Splitu u sklopu inicijative #SaveYourSkin

La Roche-Posay, Hrvatsko dermatovenerološko društvo i Hrvatsko društvo za dermatološku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora od 25. do 28. svibnja u sklopu javnozdravstvene inicijative #SaveYourSkin organiziraju besplatne preventivne preglede madeža u Francuskoj alijansi Split. Kampanja je započela u Zagrebu, gdje je obavljeno 1004 besplatna pregleda, u sklopu kojih su otkrivene 93 sumnjive promjene na koži, a 12 od njih su melanomi. Prema zadnjim podatcima Registra za rak RH za 2022. godinu, melanom je prema učestalosti među najčešćim vrstama raka – u zadnje dvije godine s devetog mjesta je došao na šesto i kod žena i kod muškaraca.

Kako ističu stručnjaci, ako se otkrije na vrijeme, rak kože u velikom broju slučajeva može biti izlječiv. Prema europskoj statistici, Hrvatska je među zemljama s najvišom stopom smrtnosti od melanoma, a incidencija melanoma u Hrvatskoj u stalnom je porastu. S ciljem edukacije građana o pravilnoj zaštiti od sunca i prevenciji zloćudnih tumora kože s posebnim naglaskom na melanom, posljednje četiri godine provodi se inicijativa #SaveYourSkin, u sklopu koje je obavljeno više od 6500 besplatnih pregleda madeža, na kojima je otkriveno više od 180 promjena na koži sumnjivih na zloćudne tumore.

Na konferenciji za medije, održanoj u Francuskoj alijansi Split, kampanju su predstavile akademkinja Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju i Sara Laura Sancin, Medical Visit direktorica za L'Oreal Dermatological Beauty diviziju. Predstavljena je inicijativa, naglašena važnost redovite prevencije, pravodobnog prepoznavanja sumnjivih promjena na koži te kontinuirane edukacije građana o odgovornom ponašanju na suncu i zaštiti kože.

„Svaka nova ili promijenjena pigmentna promjena na koži zaslužuje pažnju, jer upravo rano prepoznavanje može spasiti život. Naša je zadaća građane potaknuti da ne odgađaju pregled i da zaštitu kože shvate ozbiljno tijekom cijele godine“, istaknula je akademkinja Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju.

Kako ističe akademkinja Šitum, uz vidljive promjene na madežu važno je obratiti pozornost i na subjektivne simptome poput svrbeža, peckanja ili boli. Uznapredovali melanom može se očitovati krvarenjem, ranama i bolovima, što upućuje na lošiju prognozu. Svaku sumnjivu promjenu potrebno je pravodobno kirurški ukloniti i analizirati kako bi se odredilo daljnje liječenje.

Besplatni pregledi madeža u Francuskoj alijansi

Prvi besplatni pregledi madeža u sklopu javnozdravstvene inicijative #SaveYourSkin održali su se u Francuskom institutu u Zagrebu.

Preventivni pregledi nastavit će se u Splitu, a provodit će se u terminima 25. svibnja od 16:00 do 18:30 te od 26. do 28. svibnja od 10:30 do 18:30 u Francuskoj alijansi Split. Za preglede se nije potrebno naručivati.

„Izuzetno smo ponosni što smo u zemljama regije već izgradili snažnu tradiciju s inicijativom #SaveYourSkin. U sklopu inicijative, ove je godine već odrađeno više od 1000 pregleda, a otkriveno je više od 90 suspektnih promjena na koži, što izravno potvrđuje presudnu ulogu rane detekcije u spašavanju života. Upravo zato s velikim povjerenjem nastavljamo akciju u sunčanom Splitu, gdje je zbog stila života građane posebno važno osvijestiti o važnosti redovite fotoprotekcije i preventivnih dermatoloških pregleda. Kroz brojne inicijative i Anthelios liniju, La Roche-Posay već desetljećima usmjerava svoje napore upravo na fotoprotekciju kako bi potaknuo razvoj pozitivnih navika zaštite zdravlje kože i prevencije melanoma, vjerujući da se potpuna briga temelji na kombinaciji redovitih dermatoloških pregleda i pravilne svakodnevne njege“, rekla je Sara Laura Sancin, Medical Visit direktorica za L'Oreal Dermatological Beauty diviziju.

„Kao institucija koja već više od stoljeća utjelovljuje vrhunske vrijednosti francusko-hrvatske suradnje i društvene izvrsnosti, Francuska alijansa Split ove je godine ponosni partner inicijative #SaveYourSkin, prepoznajući javnozdravstveni i društveni doprinos inicijative. Ova suradnja predstavlja prirodan nastavak naše misije i vrijednosti, gdje su edukacija i dobrobit zajednice neraskidivo povezani s proaktivnim djelovanjem francuskih društava i brendova, poput brenda LA Roche-Posay. Kao partner ove inicijative, vjerujemo da će #SaveYourSkin pridonijeti podizanju kvalitete života i zdravstvene osviještenosti naših sugrađana.”, izjavila je Ljiljana Škifić, ravnateljica Francuske alijanse Split.

La Roche-Posay je dermokozmetički brend za njegu kože broj jedan u svijetu*, koji preporučuju vodeći dermatolozi. Uz pomoć svojih inovativnih proizvoda, brend La Roche-Posay godinama predano radi na osvještavanju o važnosti prevencije raka kože. La Roche-Posay je posvetio više od 25 godina kliničkim istraživanjima naprednih proizvoda za zaštitu od sunca i kože osjetljive na sunce, a linija Anthelios vrhunac je posvećenosti brenda zaštiti od sunca. Athelios linija proizvoda pruža naprednu dermatološku fotoprotekciju, razvijenu za osjetljivu kožu uz visoku učinkovitost i maksimalnu toleranciju.

Inicijativa #SaveYourSkin koju je pokrenuo La Roche-Posay uključuje edukaciju građana, redovne besplatne preglede madeža, redovitu i učinkovitu zaštitu od sunca pomoću krema sa zaštitnim faktorima te stručne savjete dermatologa. Dugogodišnjim nastojanjem da promijeni percepciju i navike društva u zaštiti zdravlja kože, La Roche-Posay pomaže smanjenju poražavajućih statistika vezanih uz rak kože te dodatno ukazuje na potrebu brige o zdravlju kože i potiče što veći broj ljudi na redovite preglede i samopreglede kože. Više informacija o javnozdravstvenoj inicijativi #SaveYourSkin potražite na internetskim stranicama brenda La Roche-Posay.