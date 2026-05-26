Emotivna objava iz Splita: “Spasili su mom sinu prst, hvala im do neba”

Na društvenim mrežama objavljena je dirljiva poruka zahvale nepoznatim građanima koji su pomogli dječaku nakon nesreće na biciklu u splitskom Lovrincu.

Kako navodi autor objave, nesreća se dogodila 24. svibnja nešto iza 16 sati, kada je njegov sin pao s bicikla i pritom zadobio tešku ozljedu prsta. Još je uvijek u bolnici. U trenucima šoka i panike u pomoć su odmah priskočili prolaznici – muškarac na motoru te bračni par koji se zatekao u blizini.

"Uspili su izvuć prst, zvali hitnu, spremili biciklu te bi im volia zahvalit jer nisu ni svjesni koliko su svojom reakcijom i dobrotom olakšali taj stresni trenutak", napisao je otac dječaka.

Posebno je istaknuo kako vjeruje da su upravo brzom reakcijom pomogli spasiti ozlijeđeni prst njegovog sina.

"Vjerojatno su mu spasili prst, hvala im do neba i nadam se da će objava doći do njih", poručio je u emotivnoj objavi.

Objava je u kratkom vremenu izazvala brojne reakcije građana.