Završen sportski tjedan u Trogiru – spoj traila, vrhunske 3x3 košarke i aktivnog turizma oduševio sudionike i posjetitelje

Iza Trogir Outdoor Festivala 2026. ostao je još jedan iznimno uspješan sportski tjedan koji je Trogir pretvorio u središte aktivnog turizma, rekreacije i vrhunskih sportskih događanja. Tijekom nekoliko dana grad je živio u znaku sporta, dobre atmosfere i brojnih domaćih i stranih posjetitelja koji su uživali u bogatom programu festivala.

Vrhunac outdoor programa održan je 24. svibnja kada je uspješno organizirana trail utrka MASTERS OF TRAIL, koja je okupila brojne ljubitelje prirode, trčanja i adrenalina. Sudionici su imali priliku doživjeti jedinstveno iskustvo trčanja kroz impresivne krajolike okolice Trogira – od slikovitih staza otoka Čiovo do izazovnih uspona trogirskog zaleđa, uz prekrasne panoramske poglede na more i povijesnu jezgru grada.

“MASTERS OF TRAIL” još jednom je potvrdio kako spoj sporta, prirode i autentične dalmatinske atmosfere stvara događaj za pamćenje. Natjecatelji su mogli birati između tri dužinske kategorije prilagođene različitim razinama fizičke spremnosti i iskustva:

FIRE – 23 km: najzahtjevnija staza namijenjena iskusnim trail trkačima željnima adrenalina i tehnički zahtjevnih dionica

EARTH – 11 km: srednje zahtjevna ruta idealna za rekreativce i trkače s više iskustva

WATER – 5 km: kraća i pristupačna staza pogodna za početnike, obitelji i sve koji su željeli uživati u laganijem tempu i prirodnim ljepotama destinacije

Uz trail utrku, poseban interes posjetitelja izazvao je i međunarodni košarkaški spektakl PRO 3×3 Tour 2026 driven by Opel koji se održao 22. i 23. svibnja na trogirskoj rivi podno kule Kamerlengo. Trogir je tako četvrtu godinu zaredom ugostio ponajbolje domaće i inozemne 3x3 košarkaše te otvorio novu sezonu jednog od najatraktivnijih urbanih sportskih događaja u Hrvatskoj.

Dvije večeri vrhunske košarke, atraktivnih poteza, glazbenog i zabavnog programa privukle su velik broj gledatelja. Na turniru su nastupile brojne međunarodne ekipe, a publika je uživala u dinamičnim utakmicama i energiji modernog urbanog sporta.

Ovakvi događaji potvrđuju važnost razvoja aktivnog turizma i sportskih manifestacija koje dodatno obogaćuju turističku ponudu destinacije te promoviraju Trogir kao idealno mjesto za aktivni odmor, boravak na otvorenom i cjelogodišnji turizam.