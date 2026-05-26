SaaStanak 2026 otvorio vrata: prvi dan konferencije donio keynote govornike svjetske klase, prvi Clay Club u Hrvatskoj i hackathon s nagradnim fondom od 10.000 dolara

Treće izdanje SaaStanak konferencije, jednog od vodećih SaaS okupljanja u regiji Srednje i Istočne Europe, službeno je otvorilo svoja vrata u Šibeniku. Prvog dana skupa, koji se odvija u Amadria Parku od 25. do 27. svibnja i okuplja 500 sudionika, program je pokrio gotovo cijeli spektar tema relevantnih za osnivače i operativce SaaS kompanija -- od strategija sadržaja i rasta do product-led growth modela i exit strategija.

Jutarnji keynote program

Keynote pozornicu prvog dana, uz podršku SQ Venture, otvorili su Chris Cunningham, osnivački član ClickUpa koji je pomagao graditi kompaniju vrijednu četiri milijarde dolara kroz content i brand, te Sara Kathleen Gordon, Ketty Slonimsky i Nathan Latka, jedan od najpoznatijih glasova u globalnoj SaaS zajednici. Sesije su pokrivale teme distribucije contenta, pozicioniranja, rasta i poslovnih modela koji funkcioniraju u trenutnom tržišnom okruženju.

Popodnevni specijalizirani programi

Poslijepodne je konferencija prešla u paralelne stručne programe namijenjene različitim profilima sudionika. GTM School, uz podršku Cheap Inboxes, fokusiran je na go-to-market (prodaju, prihode, marketing i rast); Product & Engineering School, koji podupire Red Hat, bavi se tehničkim i produktnim temama; Founder Sessions uz podršku Nextorie i Springwatera pruža je osnivačima prostor za iskrene razgovore o teškim odlukama, zapošljavanju prvih članova tima i skaliranju poslovanja; PLG Lab, koji podupire ChartMogul, bavi se temama primarno namijenjenim sudionicima iz kompanija product-led growth modela. Uz to je organiziran i program GTM radionica s praktičnim sesijama.

Clay Club i hackathon

Jedan od istaknutih događaja prvog dana bio je i prvi Clay Club u Hrvatskoj, koji je na jednom mjestu okupio predavače Yasha Tekriwalа (Clay), Oliviera Tytgata (Outbound Catalyst) i Billa Stathopoulosa (SalesCaptain). Istovremeno je startao hackathon pod pokroviteljstvom Lovablea i Paddlea, na kojemu sudionici individualno razvijaju aplikacije sposobne za generiranje prihoda od prvog dana, a sve na Lovable platformi s Paddle integracijom. Nagradni fond iznosi ukupno 10.000 dolara: pobjednici osvajaju 7.000, 2.000 i 1.000 dolara, a pitch prezentacije i objava pobjednika biti će na drugom danu konferencije.

Večernji program

Prvi dan je zatvoren dvama vanjskim zabavnim programima: Mediterranean Vibes by Paddle, događajem na otvorenom, i Holy Sheet Afterparty by Farseer.

Konferencija se nastavlja danas, 26. svibnja, s keynote govornicima Wesom Bushom, Kyleom Poyarom, Jen Igartua, Nickom Velkovskim i Tomislavom Carom, popodnevnim paralelnim sesijama, CS Tableom za customer success profesionalce te proglašenjem pobjednika hackathona.

O SaaStanku

SaaStanak je zajednica SaaS osnivača i operativaca iz regije Srednje i Istočne Europe. Osnovan 2021. godine s petnaest sudionika u jednom zagrebačkom baru, danas broji više od dvadeset meetupova godišnje u gradovima od Zagreba do Varšave. Nakon prvog izdanja u Zagrebu, godišnja SaaStanak konferencija ove se godine po drugi put odvija u Šibeniku.

Više informacija: saastanak.com