5. Memorijalni malonogometni turnir „Petar Rogošić Grk” 2026. počinje 15. lipnja u Dugopolju

Prijave su otvorene do 13. lipnja 2026. godine

Na igralištu Osnovne škole Dugopolje od 15. lipnja 2026. godine održat će se 5. Memorijalni malonogometni turnir „Petar Rogošić Grk”, turnir koji je kroz protekle godine prerastao u prepoznatljiv sportski i humanitarni događaj.

Ovogodišnje izdanje donosi posebno bogat program i nagradni fond od čak 15.100 eura, čime se turnir svrstava među najznačajnije malonogometne turnire u regiji ove godine. Ipak, kako ističu organizatori, sportsko nadmetanje i nagrade tek su jedan dio priče.

Turnir se održava u čast prerano preminulog Petra Rogošića Grka, velikog zaljubljenika u nogomet i sportskog fanatika, čije ime i uspomena i dalje okupljaju prijatelje, suigrače, navijače i sve ljubitelje malog baluna.

— Ovo nije samo turnir. Ovo je večer po večer zajedništva, emocije, sporta i uspomene na našega Petra. Pozivamo sve ekipe da se prijave, zaigraju i budu dio priče koja iz godine u godinu raste, ali ne gubi ono najvažnije — srce i humanitarni karakter — poručuju organizatori.

Posebna novost ove godine je i veteranski dio turnira, kojim će se dodatno obogatiti natjecateljski program. Iskusniji ljubitelji nogometa tako će dobiti priliku još jednom pokazati čari, emociju i romantiku ovog sporta.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da prijave svoje ekipe, ali i sve one koji ne igraju da dođu podržati turnir, uživati u vrhunskoj atmosferi i biti dio sportskog spektakla u Dugopolju.

Prijave su otvorene do 13. lipnja 2026. godine, a ekipe se mogu prijaviti putem Facebook stranice turnira ili na brojeve:

Luka – 095 530 5073

Toni – 095 508 6605

Karlo – 099 423 9477

Dođite, prijavite se, zaigrajte ili navijajte — budite dio 5. Memorijalnog malonogometnog turnira „Petar Rogošić Grk” i večeri ispunjenih sportom, emocijom i zajedništvom.

