5. Memorijalni malonogometni turnir „Petar Rogošić Grk” 2026. počinje 15. lipnja u Dugopolju

Na igralištu Osnovne škole Dugopolje od 15. lipnja 2026. godine održat će se 5. Memorijalni malonogometni turnir „Petar Rogošić Grk”, turnir koji je kroz protekle godine prerastao u prepoznatljiv sportski i humanitarni događaj.

Ovogodišnje izdanje donosi posebno bogat program i nagradni fond od čak 15.100 eura, čime se turnir svrstava među najznačajnije malonogometne turnire u regiji ove godine. Ipak, kako ističu organizatori, sportsko nadmetanje i nagrade tek su jedan dio priče.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Turnir se održava u čast prerano preminulog Petra Rogošića Grka, velikog zaljubljenika u nogomet i sportskog fanatika, čije ime i uspomena i dalje okupljaju prijatelje, suigrače, navijače i sve ljubitelje malog baluna.

— Ovo nije samo turnir. Ovo je večer po večer zajedništva, emocije, sporta i uspomene na našega Petra. Pozivamo sve ekipe da se prijave, zaigraju i budu dio priče koja iz godine u godinu raste, ali ne gubi ono najvažnije — srce i humanitarni karakter — poručuju organizatori.

Posebna novost ove godine je i veteranski dio turnira, kojim će se dodatno obogatiti natjecateljski program. Iskusniji ljubitelji nogometa tako će dobiti priliku još jednom pokazati čari, emociju i romantiku ovog sporta.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da prijave svoje ekipe, ali i sve one koji ne igraju da dođu podržati turnir, uživati u vrhunskoj atmosferi i biti dio sportskog spektakla u Dugopolju.

Prijave su otvorene do 13. lipnja 2026. godine, a ekipe se mogu prijaviti putem Facebook stranice turnira ili na brojeve:

Luka – 095 530 5073

Toni – 095 508 6605

Karlo – 099 423 9477

Dođite, prijavite se, zaigrajte ili navijajte — budite dio 5. Memorijalnog malonogometnog turnira „Petar Rogošić Grk” i večeri ispunjenih sportom, emocijom i zajedništvom.