Maja i Šime uživaju na Baliju, pao prvi javni poljubac

Jedna od najangažiranijih zvijezda domaće glazbene scene, Maja Šuput, ovih dana puni baterije na dalekom Baliju, točnije u slikovitom Ubudu. Sa svojim pratiteljima redovito dijeli djeliće tog toplog odmora kojim je pobjegla od zimskih minusa, a već na prvi pogled jasno je koliko joj promjena okruženja i klime odgovara. Sunčano vrijeme, bujna priroda i opušteni ritam savršeno su se uklopili u zimski predah.

Na objavljenim fotografijama i snimkama Maja pozira uz privatni bazen luksuzne vile, odjevena u kupaći kostim, uz svoj prepoznatljivi osmijeh. Na putovanju joj društvo prave Šime Elez, ali i njezin sin Bloom.

Među brojnim objavama posebno se istaknuo video s jedne od najpoznatijih balijskih atrakcija – Bali Swinga. Maja i Šime ljuljali su se visoko iznad tropske džungle, a prizor je dodatno upotpunila glazbena podloga „Love Is in the Air“. Dok je ljuljačka klizila zrakom, Majina lagana haljina dramatično se vijorila, stvarajući kadar koji je nalikovao filmskoj sceni.

Na fotografiji koju je Maja objavila na svom Instagramu, ona i Šime romantično se ljube.

