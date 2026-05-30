Svi griješe s rajčicom u tjestenini: Za ova tri jela passata je daleko bolji izbor

Svježa rajčica mnogima je prva asocijacija na ljeto, lagane umake, bruschette i salate. No kada je riječ o jelima s tjesteninom koja traže gust, povezan i aromatičan umak, passata se sve češće pokazuje kao praktičniji i zahvalniji izbor.

Razlog je jednostavan: svježa rajčica tijekom kuhanja i pečenja često otpušta višak vode, zbog čega umak može postati rjeđi i zahtijevati duže reduciranje. Passata, odnosno pasirana rajčica, već u startu daje gušću bazu, ujednačeniji okus i bolju povezanost sastojaka. Uz malo maslinova ulja, češnjak, bosiljak, začine ili parmezan, brzo se pretvara u umak koji tjestenini daje onu poznatu "comfort food" notu, piše Coolinarika.

Među jelima u kojima passata posebno dolazi do izražaja je bolognese. Ovaj klasik traži sporo kuhanje i bogat umak koji se dobro povezuje s mljevenim mesom, lukom, vinom i začinima. Za razliku od svježe rajčice, passata odmah daje puniju i manje vodenastu bazu, zbog čega se umak bolje hvata za tjesteninu i ima zaokruženiji okus.

Drugo jelo u kojem passata ima prednost su lazanje. Kod njih je posebno važno da umak ostane stabilan i dovoljno gust kako bi se slojevi mesa, tjestenine i bešamela lijepo povezali. Svježa rajčica tijekom pečenja može pustiti dodatnu tekućinu, dok passata pomaže da lazanje zadrže kremastu strukturu i da se lakše režu nakon pečenja.

Treći primjer je zapečena tjestenina. U jelima koja završavaju u pećnici umak mora ostati sočan, ali ne smije razvodniti cijelo jelo. Upravo se tu passata pokazuje vrlo korisnom jer povezuje tjesteninu, sir i ostale sastojke, a pritom zadržava bogatu aromu rajčice. Kada se tome dodaju mozzarella ili drugi sirevi te hrskavo zapečen gornji sloj, rezultat je zasitno i jednostavno jelo koje se lako uklapa u obiteljski ručak ili brzu večeru.

Passata tako nije samo zamjena za svježu rajčicu, nego sastojak koji u određenim jelima može dati bolji rezultat. Posebno je korisna kada se traže gustoća, stabilnost i intenzivniji okus umaka, bez dugog kuhanja i dodatne pripreme rajčica.