Mladost uvjerljivo slavila na Gružu i izbacila Jug iz utrke za naslov

Vaterpolisti Mladosti izborili su finale doigravanja prvenstva Hrvatske nakon što su u drugoj polufinalnoj utakmici svladali Jug AO u Dubrovniku rezultatom 19:10. Zagrepčani su tako s dvije pobjede zaključili seriju, nakon što su u prvom susretu u Zagrebu bili bolji s 11:9.

Mladost je na Gružu od samog početka nametnula ritam i već nakon prve četvrtine imala uvjerljivih 5:1. Do poluvremena je prednost narasla na 8:3, a u nastavku su "Žapci" nastavili kontrolirati utakmicu te u trećoj dionici otišli na velikih 13:6. Posljednjih osam minuta proteklo je u mirnom privođenju susreta kraju, piše Sportklub.

Najraspoloženiji u redovima Mladosti bio je Ivan Nagajev sa šest pogodaka, dok je Andrija Bašić dodao pet. Velik doprinos pobjedi dao je i vratar Mauro Ivan Čubranić, koji je upisao 15 obrana.

Kod Juga se istaknuo Marko Žuvela s tri pogotka, dok su Maro Sušić i Branimir Herceg postigli po dva gola.

Mladost će u finalu igrati protiv boljeg iz ogleda splitskog Jadrana i Primorja EB. Jadran je u prvom susretu pred svojim navijačima slavio 16:12, a uzvrat je na rasporedu u nedjelju u Rijeci.

