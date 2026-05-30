Kazahstan je zaprimio zahtjev za izručenje Vedrana Pavleka

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je za RTL da je kazahstansko državno odvjetništvo službeno zaprimilo zahtjev Hrvatske za Pavlekovo izručenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan za RTL Danas kratko je potvrdio da je dokumentacija stigla u Kazahstan te da postupak ide svojim tijekom.

Istodobno, Pavlekovi odvjetnici poručuju kako njihov klijent neće pristati na dobrovoljno izručenje Hrvatskoj. Tvrde da bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza strahuje za vlastitu sigurnost zbog informacija koje navodno posjeduje, piše Dajana Šošić za RTL Danas.

"Prema riječima našeg klijenta, on strahuje za svoj život. Uvjeren je da mu u Hrvatskoj prijeti izravna opasnost zbog informacija koje posjeduje. U trenutačnim okolnostima ne vjeruje da će dobiti pravično suđenje", rekao je Bakhytzhan Zhanarbayev, odvjetnik Vedrana Pavleka u Kazahstanu.

Za Pavlekom je raspisana međunarodna tjeralica nakon što je krajem siječnja na granici sa 100 tisuća eura gotovine uhićen bivši glasnogovornik Skijaškog saveza Nenad Eror. Istražitelji sumnjaju da je taj novac nosio prema nalogu Pavleka, koji je glavni osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza.

"To je pravni manevar - di su dokazi za to", rekao je Habijan. "Ne mogu ja ulaziti u njegove razloge, ali on bi se trebao pojaviti pred hrvatskim pravosuđem i odgovarati za to zašto ga se optužuje", rekao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Dok se čeka odluka višeg suda u Almatyju o Pavlekovoj žalbi na izručenje, hrvatski istražitelji analiziraju mobitele, kartice i bilježnicu koji su mu oduzeti prilikom uhićenja u Turskoj.