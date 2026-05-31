HRVATSKA MEĐU NAJGORIMA U EUROPI Puši više od trećine građana, lošije su samo dvije zemlje EU!

Hrvatska je među zemljama Europske unije s najvećim udjelom pušača, pokazuju podaci koje je objavio Europski parlament povodom Svjetskog dana nepušenja. Prema prikazanim podacima Eurostata za 2023. godinu, u Hrvatskoj puši čak 35 posto stanovništva. Time se Hrvatska nalazi na samom vrhu EU ljestvice, odmah iza Bugarske, gdje puši 37 posto građana, i Grčke, koja bilježi 36 posto.

Drugim riječima, Hrvatska je treća najlošija država Europske unije kada je riječ o udjelu pušača.

EU prosjek je 24 posto, Hrvatska daleko iznad njega

Prosjek Europske unije iznosi 24 posto, što znači da Hrvatska stoji znatno lošije od europskog prosjeka.

Iza Hrvatske slijede Rumunjska s 34 posto, Latvija s 33 posto te Austrija s 32 posto. Na donjem dijelu ljestvice nalaze se zemlje poput Nizozemske s 11 posto, Danske s 14 posto i Finske s 15 posto.

Posebno se ističe Švedska, koja prema najnovijim nacionalnim podacima ima oko 8 posto pušača, a Europski parlament navodi da je ta zemlja već 2025. godine postala prva članica EU koja je dosegnula cilj od 5 posto. Europski parlament upozorava da gotovo svaka četvrta osoba u Europskoj uniji puši. Još alarmantniji podatak glasi da svaki drugi pušač prerano umire zbog posljedica uporabe duhana, pritom u prosjeku gubeći oko 14 godina života.

EU je postavila cilj da do 2040. godine stvori takozvanu “generaciju bez duhana”, odnosno da manje od 5 posto stanovništva koristi duhanske proizvode.

Hrvatska pred velikim izazovom

Ako se promatraju aktualni podaci, Hrvatska je vrlo daleko od europskog cilja. S udjelom pušača od 35 posto, našoj zemlji predstoji velik javnozdravstveni izazov.

Podaci prikazani u objavi ne uključuju upotrebu drugih duhanskih i nikotinskih proizvoda, poput elektroničkih cigareta i snusa, što znači da stvarna slika nikotinske ovisnosti može biti još složenija. Europska unija najavljuje nastavak mjera za smanjenje pušenja i prevenciju bolesti povezanih s duhanom. No brojke za Hrvatsku pokazuju da će bez snažnijih javnozdravstvenih kampanja, edukacije i učinkovitijih mjera biti teško dosegnuti europski cilj.

Za sada, Hrvatska ostaje među državama u kojima se puši najviše u Europskoj uniji.